Por: El Espectador

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Un violento ataque armado interrumpió la tranquilidad del barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá. El hecho ocurrió dentro de un parqueadero público, donde un grupo de cinco personas, entre ellas una mujer, departía la noche cuando fue sorprendido por hombres armados. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, al menos uno de los presentes perdió la vida y las otras cuatro personas resultaron heridas, debiendo ser trasladadas a centros asistenciales. Según el teniente coronel Óscar Flórez, oficial de inspección, los heridos se encuentran fuera de peligro y continúan recuperándose.

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La información preliminar entregada por las autoridades señala que los atacantes irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego contra quienes se encontraban allí. Los responsables, cuyo número exacto aún se desconoce, huyeron por el sector conocido como La Loma. La Policía acordonó el parqueadero mientras unidades de inteligencia y la Policía Judicial adelantaron la recolección de pruebas, casquillos y declaraciones de testigos, en un intento por esclarecer la cantidad de armas usadas y la dinámica de los hechos.

Uno de los elementos clave en la investigación serán las grabaciones captadas por cámaras de seguridad, tanto al interior como en las inmediaciones del parqueadero. Como explicó el teniente coronel Flórez, los investigadores buscan reconstruir la llegada de los agresores, determinar cuántos participaron y establecer la ruta que siguieron durante la huida. Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad de la víctima fatal, las edades de los heridos ni la relación entre ellos.

La principal hipótesis maneja que el acto no estuvo motivado por el robo de pertenencias, pues ninguna de las víctimas fue despojada de objetos de valor o dinero según los primeros reportes. Por ello, la investigación explora si podría tratarse de un ataque dirigido o un posible ajuste de cuentas, aunque no se cuenta, hasta ahora, con evidencia concluyente. Las declaraciones de los afectados serán decisivas para saber si existía alguna amenaza previa o si conocían a los atacantes. También permanece bajo revisión si el parqueadero cumplía con los requisitos legales para su funcionamiento o si en el lugar se desarrollaba alguna otra actividad.

El caso ocurre en un contexto donde, según cifras entregadas por la Alcaldía de Bogotá, los homicidios en la ciudad disminuyeron en un 12,5 % en los primeros dos meses de 2026 respecto al año anterior, pasando de 176 a 154 casos. La investigación avanza, pero aún no se han realizado capturas ni se conoce públicamente la identidad de los atacantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de homicidios en Bogotá durante 2026 según el reporte oficial?

De acuerdo con el balance presentado por la Alcaldía de Bogotá, durante enero y febrero de 2026 se reportó una disminución del 12,5 % en los homicidios respecto al mismo periodo del año anterior. En cifras concretas, se pasó de 176 homicidios en 2025 a 154 en los dos primeros meses de 2026, lo que significa 22 muertes menos.

¿Cómo avanza la investigación del ataque en el parqueadero de Las Lomas, sur de Bogotá?

La investigación, bajo la coordinación de la Policía Metropolitana de Bogotá, se concentra en recuperar videos de seguridad, recolectar declaraciones de testigos y los propios heridos, así como determinar el motivo del ataque. Hasta el momento, no se han anunciado capturas, incautaciones de armas ni se tiene claridad sobre el móvil, aunque se descarta inicialmente el robo como causa principal.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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