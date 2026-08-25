Por: Portal Bogotá

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Bogotá se posiciona como epicentro de la discusión sobre la seguridad de mujeres y niñas en espacios públicos y de transporte, gracias a la realización del Encuentro Nacional de la Comunidad de Práctica del Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. El evento, que se lleva a cabo el martes 25 y miércoles 26 de agosto de 2026, es organizado por la entidad internacional ONU Mujeres, y convoca delegaciones de ciudades como Medellín, Pasto, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Popayán y la propia Bogotá. Este esfuerzo colectivo tiene como principal meta compartir experiencias exitosas para fortalecer la prevención de violencias de género en diferentes contextos urbanos, como el transporte y el espacio público, según lo reporta la Alcaldía de Bogotá.

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El programa que se desarrolla estos días celebra además los 15 años de trabajo de ONU Mujeres en Colombia. Durante las sesiones, los gobiernos locales participantes intercambian prácticas y análisis sobre movilidad urbana, atención y prevención de la violencia, así como sobre cómo el diseño de los sistemas de transporte puede responder mejor a las necesidades específicas de las mujeres. Uno de los puntos clave de la agenda es examinar acciones de prevención tanto en la infraestructura pública como en la transformación de prácticas sociales y culturales que perpetúan las violencias de género.

En este sentido, Bogotá ofrece una serie de iniciativas que combinan urbanismo y cuidado, presentando a las delegaciones proyectos concretos como La Rolita – Operadora Distrital de Transporte, donde se discute la inclusión laboral de mujeres conductoras, el uso de tecnologías en seguridad y el diseño incluyente. Otro referente es la Manzana del Cuidado Manitas, en Ciudad Bolívar, donde se demuestra cómo la infraestructura de transporte y peatonal puede articularse exitosamente con servicios de cuidado y enfoque de género, según la información brindada por la administración distrital.

Para la capital del país, el evento es también la oportunidad de mostrar una trayectoria consolidada en la prevención de violencias contra las mujeres desde una perspectiva integral, con la suma de urbanismo, cultura y el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá. El objetivo común que une a todas las ciudades participantes es convertir estos aprendizajes en acciones reales y adaptables a los distintos territorios, para que así el avance en prevención de violencias no quede solo en ejemplos aislados, sino que pueda ampliarse y reforzarse en todo el país.

¿Cuáles son las principales estrategias de Bogotá para prevenir violencias contra las mujeres en el transporte?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, una de las principales estrategias reside en la articulación entre urbanismo, movilidad segura y servicios de cuidado. Proyectos como La Rolita apuntan a la inclusión de mujeres como conductoras y al uso de tecnologías para la seguridad, mientras que las Manzanas del Cuidado buscan integrar la infraestructura peatonal y de transporte con un enfoque de género, para reducir los riesgos y favorecer entornos más seguros para mujeres y niñas.

¿Qué papel cumple ONU Mujeres en la promoción de espacios públicos seguros para mujeres y niñas?

ONU Mujeres, sigla para la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, lidera el Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, en el cual facilita la cooperación entre gobiernos locales y promueve el intercambio de experiencias exitosas para la prevención de violencias. En este encuentro, la organización celebra quince años de presencia en Colombia y guía el proceso de fortalecimiento de capacidades municipales en la materia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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