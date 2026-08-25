Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá se mantiene como una de las metrópolis más congestionadas de Latinoamérica, realidad que se agrava por las constantes obras de infraestructura que este año se desarrollan sobre los principales corredores viales. Frente a este panorama, para quienes requieren movilizarse el 25 de agosto, la planeación de sus trayectos resulta esencial ante los cambios e imprevistos que se presentan en las vías. La Secretaría de Movilidad informa que para el día en cuestión la restricción conocida como "pico y placa" aplica para vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, medida vigente de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Los taxis también deben acatarla, específicamente los que tienen placas finalizadas en 1 y 2, lo que implica adaptar rutas y horarios para evitar contratiempos y sanciones según la reglamentación local.

Sigue a PULZO en Discover

El tráfico en Bogotá, ya de por sí lento, presenta hoy una afectación adicional por un siniestro vial con víctima fatal, reportado por las autoridades en la localidad de Kennedy, exactamente en la avenida Boyacá con calle 38B Sur, en sentido Sur-Norte. Este incidente ha obligado el cierre parcial de un carril, lo que ocasiona congestiones importantes y demoras estimadas en al menos 25 minutos para quienes transitan por la zona. Este tipo de incidentes no solo impacta la movilidad local sino que también genera un efecto de embudo en las demás rutas aledañas, haciendo necesario considerar vías alternas o anticipar los desplazamientos en la agenda diaria, de acuerdo con la información publicada.

Por otro lado, el sistema de transporte masivo Transmilenio, pieza clave en la movilidad bogotana, inició su operación de manera habitual luego de evaluar las condiciones viales. Este dato resulta relevante para quienes dependen del transporte público ante la restricción vehicular y los retos en la movilidad. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes en tiempo real y planear los recorridos utilizando aplicaciones o canales oficiales, debido a las frecuentes variaciones generadas por incidentes o trabajos en las vías de la ciudad.

En definitiva, desplazarse por Bogotá este 25 de agosto demanda atención especial a las regulaciones y novedades viales, para minimizar el impacto de las congestiones y cumplir con las obligaciones diarias.

¿Qué es el pico y placa y cómo funciona en Bogotá?

El "pico y placa" es una restricción que limita la circulación de vehículos particulares y taxis según el último número de la placa, buscando disminuir la congestión vehicular. En Bogotá, este control rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y el 25 de agosto afecta a vehículos y taxis con placas finalizadas en los números establecidos para ese día.

¿Qué vías presentan mayores problemas de movilidad en Bogotá hoy?

Según el reporte del 25 de agosto, una de las vías con mayores problemas es la avenida Boyacá con calle 38B Sur, en la localidad de Kennedy, donde un accidente grave causó cierre parcial y demoras significativas. Esta situación genera congestión en la zona y puede impactar las rutas alternas cercanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z