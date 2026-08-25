Por: CENET

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LATAM Airlines Colombia anunció que retomará el 26 de agosto sus vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Pereira, luego del cierre temporal del Aeropuerto Internacional Matecaña debido al terremoto ocurrido el 10 de agosto. Según la información oficial de la compañía, la reactivación de la operación no será total, pues por ahora solo se ofrecerán 21 vuelos semanales, manteniendo dos vuelos diarios desde Bogotá y uno desde Medellín. Esto equivale a tres frecuencias diarias en total hacia Pereira, una cifra inferior a los cinco vuelos diarios que se operaban antes del sismo. La restauración completa de estas frecuencias dependerá, de acuerdo con LATAM, de la recuperación total de la capacidad operacional del aeropuerto Matecaña.

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El restablecimiento de la conectividad también implica que LATAM retomará el transporte tanto de pasajeros como de carga hacia y desde Pereira, además de reanudar las conexiones de la ciudad con otros destinos, tanto dentro de Colombia como a nivel internacional, a través de su red. Para fortalecer la oferta de transporte en el Eje Cafetero durante la recuperación de Matecaña, la aerolínea ha decidido mantener dos vuelos diarios adicionales desde Armenia, permitiendo que esta ciudad cuente con tres frecuencias diarias en total.

En materia tarifaria, LATAM mantendrá topes temporales en los precios de los tiquetes por trayecto para facilitar la movilidad de quienes necesitan viajar hacia Pereira o Armenia durante la emergencia. El tope para la ruta hacia Pereira será de 228.000 pesos y para Armenia de 234.000 pesos, sin incluir tasas e impuestos, como fue informado por la compañía.

La reactivación de los vuelos también es relevante para el transporte de insumos y ayuda humanitaria relacionados con las necesidades derivadas del terremoto. LATAM puso a disposición su programa Avión Solidario para movilizar ayudas en coordinación con autoridades y organizaciones que gestionan la emergencia, según explicó Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia. Zarante afirmó que la compañía continuará apoyando a las comunidades afectadas por el sismo, no solo mediante el transporte aéreo sino a través de iniciativas solidarias.

Como parte de las medidas adoptadas, la compañía extendió la flexibilidad en cambios para los pasajeros con vuelos entre el 10 y el 31 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Es posible modificar la fecha o el itinerario sin costo, solicitar reembolso o cambiar la ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas. Los cambios podrán hacerse hasta por un año desde la reprogramación, buscando minimizar el impacto en los viajeros afectados.

Finalmente, LATAM recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos en la sección “Mis Viajes” de su web o mediante su aplicación oficial antes de presentarse en el aeropuerto y mantenerse atentos a la comunicación oficial de la aerolínea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo reanuda LATAM Airlines Colombia sus vuelos hacia Pereira tras el terremoto?

LATAM Airlines Colombia reiniciará sus vuelos hacia Pereira el 26 de agosto, luego de que el Aeropuerto Internacional Matecaña reabra tras el cierre temporal causado por el terremoto del 10 de agosto. Inicialmente, la aerolínea ofrecerá tres frecuencias diarias hacia Pereira, con la posibilidad de ampliar la oferta cuando el aeropuerto recupere su capacidad total.

¿Qué facilidades ofrece LATAM a pasajeros afectados por el cierre de Matecaña en agosto de 2026?

LATAM Airlines Colombia brindará opciones de cambio de fecha, itinerario o ruta sin costo adicional para pasajeros con vuelos programados entre el 10 y el 31 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Además, es posible solicitar la devolución del dinero sin penalización, siempre que se respeten las condiciones descritas por la compañía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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