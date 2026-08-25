Un momento de tensión se registró en Planadas, Tolima, durante la inauguración de un puente vehicular en la vereda La Esmeralda, luego de que hombres armados, que serían integrantes de un grupo disidente de las Farc, llegaran hasta el lugar donde se encontraba el alcalde Juan Camilo Hueje.

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El hecho fue denunciado por el Partido Conservador Colombiano, colectividad a la que pertenece el mandatario municipal, que calificó la situación como una intimidación contra el funcionario y su esquema de seguridad.

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Según la información preliminar difundida por el partido, los hombres armados estarían relacionados con el Frente Jerónimo Galeano.

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A través de su cuenta oficial de X, el Partido Conservador aseguró que los presuntos integrantes de las disidencias llegaron hasta el sitio donde se desarrollaba el evento y sometieron a los integrantes del esquema de seguridad del alcalde.

“Rechazamos y condenamos la intimidación de la que fue víctima el alcalde de nuestra colectividad en el municipio de Planadas, Tolima, Juan Camilo Hueje, mientras inauguraba la construcción de un puente vehicular en la vereda La Esmeralda”, manifestó la colectividad.

De acuerdo con la denuncia, los hombres armados habrían desarmado a los escoltas, los obligaron a permanecer en el suelo y los amenazaron con armas de fuego.

La colectividad expresó su preocupación por la situación de seguridad en el sur del Tolima y pidió a las autoridades adoptar medidas para proteger al alcalde, su familia y los funcionarios que hacen parte de su administración.

“¡No podemos permitir que los violentos impongan su ley en nuestros territorios! La seguridad de nuestros alcaldes y comunidades debe ser una prioridad”, señaló el Partido Conservador.

Después de que se conociera la denuncia, Juan Camilo Hueje utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a las personas que habían manifestado preocupación por su estado de salud.

El mandatario aseguró que se encuentra bien, al igual que los integrantes de su esquema de seguridad y su equipo de trabajo.

“Las dificultades no pueden hacernos perder el rumbo ni la razón por la que decidimos trabajar por Planadas”, expresó Hueje.

El alcalde también rechazó cualquier acto de violencia o intimidación y manifestó su confianza en que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes.

“Rechazo cualquier acto de intimidación o violencia y confío en las autoridades para esclarecer estos hechos”, afirmó.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también reaccionó a la situación y calificó lo ocurrido como un hecho “gravísimo e inaceptable”.

Rechazamos y condenamos la intimidación de la que fue víctima el alcalde de nuestra colectividad en el municipio de Planadas, Tolima, Juan Camilo Hueje, mientras inauguraba la construcción de un puente vehicular en la vereda La Esmeralda. Según información preliminar, hombres… — Partido Conservador (@soyconservador) August 25, 2026

La mandataria departamental manifestó su solidaridad con Hueje y con los integrantes de su administración, al tiempo que advirtió que este tipo de situaciones no pueden convertirse en hechos normales en los municipios del departamento.

“Estos hechos no pueden normalizarse ni quedar sin respuesta”, señaló Matiz.

La gobernadora aseguró que, una vez tuvo conocimiento de la situación, informó al Ministerio de Defensa y solicitó que se implementaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad del alcalde y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esta zona del sur del Tolima.

“Frente a los violentos no podemos retroceder. El Estado tiene que estar presente y nuestras instituciones no pueden quedar a merced de quienes pretenden sembrar miedo y controlar nuestros territorios”, afirmó.

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia se sumó a las voces de rechazo y aseguró que lo ocurrido en Planadas debe ser entendido como una señal de la situación de seguridad que atraviesa esta zona del departamento.

Valencia sostuvo que el episodio “no es un hecho aislado” y lo relacionó con un supuesto escenario de control territorial por parte de grupos armados ilegales en el sur del Tolima.

La congresista pidió medidas inmediatas para garantizar la seguridad del alcalde, sus familiares y los integrantes de su equipo de trabajo. “¡Basta de que los criminales impongan su ley!”, manifestó.

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Por ahora, las autoridades deberán establecer quiénes fueron los responsables de la intimidación, qué grupo armado estaría detrás del hecho y cuáles fueron las circunstancias exactas en las que ocurrió.

La denuncia también vuelve a poner sobre la mesa la situación de seguridad de los funcionarios públicos y las comunidades ubicadas en zonas rurales del sur del Tolima, donde las autoridades buscan fortalecer la presencia institucional.

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