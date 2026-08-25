Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave hecho de violencia sacudió al barrio La Esperanza, en Flandes, Tolima, durante la tarde-noche del lunes 24 de agosto. Juan David Rojas Monzón, joven de 19 años reconocido por sus allegados como ‘Morocho’, perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego. Según la información confirmada, varios sujetos armados irrumpieron en una vivienda de este sector y abrieron fuego contra el joven. Una vez cometido el ataque, los responsables huyeron del lugar, dejando a la víctima gravemente herida.

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Testigos y vecinos auxiliaron a Rojas Monzón y, ante la gravedad de las lesiones sufridas, decidieron trasladarlo rápidamente en un taxi hasta una clínica de Girardot, Cundinamarca. Pese a los esfuerzos de los médicos y al tratamiento recibido en el centro asistencial, Juan David no logró superar las heridas, y se confirmó su fallecimiento en la institución de salud.

Después de los hechos, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudieron tanto al lugar del ataque como a la clínica. Su objetivo principal fue adelantar los primeros actos urgentes y dar inicio a las respectivas investigaciones judiciales, con el fin de esclarecer los hechos, determinar posibles móviles detrás del homicidio e identificar a los autores materiales.

El caso adquiere mayor relevancia, de acuerdo con información preliminar, porque Juan David Rojas Monzón era hermano de Juan Carlos Rojas Monzón, quien también fue víctima de un homicidio en enero de 2026 en la zona Rosa de Girardot. Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en precisar que, por el momento, no existe evidencia que relacione ambos crímenes, por lo que continúan analizando los detalles de cada caso por separado.

Familiares y amigos de ‘Morocho’ expresaron su pesar ante la trágica pérdida, mientras esperan que las autoridades avancen en las investigaciones y logren esclarecer tanto este homicidio como el ocurrido meses atrás en esa misma familia, según reportó El Nuevo Día.

¿Por qué mataron a Juan David Rojas Monzón en Flandes, Tolima?

Hasta el momento, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía adelantan investigaciones para establecer los motivos detrás del crimen de Juan David Rojas Monzón. Las autoridades aún no han confirmado cuál fue la causa específica del ataque ni han identificado a los responsables.

¿El asesinato de Juan David Rojas Monzón está relacionado con el de su hermano en Girardot?

De acuerdo con la información preliminar, Juan David era hermano de Juan Carlos Rojas Monzón, asesinado meses atrás en Girardot. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado que ambos casos estén conectados y las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer cualquier posible vínculo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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