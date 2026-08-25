Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Carlos Caicedo, quien fue gobernador del Magdalena, alcalde de Santa Marta y también candidato presidencial, dejó el país a mediados de julio, pocos días antes de que la Jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá dictara en su contra una condena en primera instancia por delitos vinculados con corrupción en el sector salud. Según lo expuesto por la justicia, al exmandatario se le atribuyeron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el marco de un proceso que se remonta a 2014 y que tuvo una duración mayor a diez años, de acuerdo con la información reportada por El Espectador y Blu Radio.

Sigue a PULZO en Discover

El caso que llevó a esta determinación judicial gira en torno al frustrado plan de modernización de la red sanitaria de Santa Marta, ejecutado durante la administración de Caicedo como alcalde. Según la Fiscalía, se presentaron irregularidades graves en la ejecución de dicho proyecto, lo que generó la interrupción de servicios en varios centros de salud de la ciudad. Como consecuencia, gran parte de la atención médica tuvo que trasladarse a instalaciones alquiladas y a espacios de juntas de acción comunal, evidenciándose una afectación directa a la ciudadanía. Además, la liquidación del contrato en julio de 2016 tuvo lugar sin que las obras estuvieran concluidas; el centro de salud de Mamatoco, puntualiza la Fiscalía, aún permanece sin terminar.

Respecto al manejo de los recursos, la investigación detalló que se giraron 4.408 millones de pesos al contratista encargado, mientras que el valor de los trabajos realmente ejecutados apenas alcanzó los 1.570 millones de pesos. A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía calcula un detrimento patrimonial superior a los 5.040 millones de pesos, por lo que solicitó a la juez no conceder eventuales beneficios judiciales a Caicedo, demanda que será decidida en una audiencia futura.

Mientras tanto, Diana Muñoz, abogada defensora de Caicedo, dijo a Blu Radio que su cliente no se encuentra evadido. Señaló que "no se ha fugado porque no tiene ninguna medida restrictiva de su libertad" y afirmó que Caicedo no ha faltado a sus compromisos judiciales. Muñoz agregó que la pena impuesta, consistente en nueve años y cerca de diez meses de prisión, junto a una multa superior a 4.453 millones de pesos, no se hará efectiva hasta tanto la decisión sea confirmada o revocada en segunda instancia.

Adicionalmente, El Espectador advierte que Carlos Caicedo también enfrenta otras investigaciones, incluido un proceso por presunto abuso sexual a una menor en 2023.

¿Por qué fue condenado Carlos Caicedo y cuál es su situación judicial actual?

Carlos Caicedo fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, relacionados con irregularidades en la ejecución de obras para modernizar la red de salud pública de Santa Marta. Actualmente, la sentencia es de primera instancia, por lo que la condena y la multa impuesta solo se ejecutarán si la decisión es confirmada en segunda instancia.

¿Cuáles fueron las consecuencias de las irregularidades en la contratación de la red de salud en Santa Marta?

Las irregularidades ocasionaron la interrupción de servicios en centros de salud, el traslado de atención médica a instalaciones no adecuadas y la no finalización de obras, generando un detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos, según lo detallado por la Fiscalía en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.