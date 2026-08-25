Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, quienes trabajan en la clasificación de residuos en las zonas afectadas de Cali enfrentan el reto de rescatar no solo toneladas de escombros, sino también fragmentos de vida. A medida que avanzan en la remoción de unas 43.000 toneladas de restos, los encargados continúan hallando fotografías, álbumes familiares y diversos documentos pertenecientes a las víctimas, piezas que se han convertido en testigos silenciosos de las historias arrebatadas por la tragedia. Según los testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos, cada objeto hallado cobra un valor especial para quienes han perdido todo, pues en ellos reside la memoria de tiempos más felices y el testimonio tangible de identidades y recuerdos que de otro modo serían irrecuperables.

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Cada hallazgo es clasificado de acuerdo con procedimientos establecidos y trasladado al Puesto de Mando Unificado (PMU), donde los propietarios pueden identificar y reclamar sus pertenencias. Freddy Alexánder Camargo, voluntario que colabora en los procesos de recuperación, destaca la importancia de estos objetos: "Hemos encontrado bastantes álbumes, fotos, documentos que, precisamente, se dejan en la entrada porque sabemos que son recuerdos y son documentos que cualquier persona los puede necesitar". Su testimonio pone en evidencia la magnitud de la pérdida y la urgencia que sienten muchas personas ante la posibilidad de no poder reponer documentos esenciales, a falta de recursos y en un contexto de ciudad destruida.

En medio del dolor de la pérdida, existe también un esfuerzo coordinado para hacer más accesible la recuperación de estas memorias materiales. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), dirigida por Diego Hau, gestiona la publicación de los objetos recuperados a través de redes sociales, de modo que los familiares puedan identificar sus pertenencias sin necesidad de recorrer los escombros. Quienes reconozcan alguno de los elementos tienen la opción de reclamarlo en el PMU, instalado en el Coliseo del Pueblo por la Alcaldía.

El proceso logístico resulta complejo: los residuos de demolición se almacenan temporalmente en diferentes sectores de Cali, como la escombrera de la Carrera 50, el área de Mariano Ramos con la Avenida Simón Bolívar, un predio en La Base y un lote vinculado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), diagonal a Cosmocentro. Desde estos puntos, las autoridades y voluntarios mantienen la esperanza de que los recuerdos recuperados puedan ser devueltos a quienes más los necesitan, en medio de la difícil tarea de reconstrucción y duelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden reclamar los objetos recuperados tras el terremoto en Cali?

Los objetos, documentos y recuerdos personales que han sido encontrados entre los escombros se llevan al Puesto de Mando Unificado (PMU), establecido por la Alcaldía en el Coliseo del Pueblo. Allí, los propietarios tienen la posibilidad de identificar y reclamar sus pertenencias siguiendo los protocolos establecidos.

¿Cómo se publica la información sobre los recuerdos hallados tras el sismo en Cali?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) utiliza las redes sociales de la entidad para compartir imágenes e información sobre los objetos recuperados durante la clasificación de residuos. Esto facilita la identificación por parte de los familiares afectados por la tragedia y agiliza la entrega de recuerdos y documentos esenciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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