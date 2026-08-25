Por: Caracol TV

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Usuarios de DaviPlata manifestaron este lunes 24 de agosto de 2026 su inquietud por nuevas fallas en la aplicación móvil, lo que ha impactado a quienes intentan acceder a sus cuentas para consultar o disponer de su dinero. Según los reportes sistematizados por Downdetector, los inconvenientes persistieron durante la jornada, causando afectación entre quienes dependen de este servicio para realizar transacciones y verificar saldos. La preocupación se agudizó porque, al momento de ingresar, algunos usuarios han encontrado sus saldos reflejados en cero, problema que ha sido amplificado en redes sociales, especialmente en X (antaño Twitter), donde se han recogido múltiples testimonios sobre la imposibilidad de visualizar correctamente los movimientos y recursos en las cuentas.

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Estos inconvenientes no surgieron de manera espontánea. Desde el domingo 23 de agosto, varios clientes ya habían reportado dificultades para acceder a DaviPlata y para utilizar funciones elementales como cargar información de su perfil y verificar sus productos financieros. En esa ocasión, la compañía reconoció la existencia de problemas derivados de un mantenimiento temporal de la plataforma, asegurando que sus equipos trabajaban para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Durante la jornada del lunes, el equipo de DaviPlata respondió a los señalamientos de sus usuarios a través de redes sociales, explicando que el acceso a la aplicación presentaba intermitencias. En sus declaraciones, la compañía pidió disculpas y enfatizó que el dinero de los clientes está seguro, a pesar de que en algunos casos aparezca una diferencia en el saldo o los movimientos. Textualmente, DaviPlata aseguró: “Si ves diferencias en tu saldo o movimientos, no te preocupes: todo está a salvo y trabajamos a toda marcha para solucionarlo cuanto antes”.

La recomendación, de acuerdo con la información oficial, es que los usuarios permanezcan atentos a nuevos anuncios hechos desde los canales de comunicación de DaviPlata, mientras se completan las tareas de normalización del servicio. La situación ha puesto de manifiesto la importancia que tiene este canal digital para miles de usuarios y el impacto que produce cualquier interrupción en la disponibilidad de sus recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué DaviPlata muestra saldo en cero a algunos usuarios?

Según los reportes y respuestas oficiales de DaviPlata, la visualización de saldos en cero ocurre debido a fallas temporales en la aplicación. La compañía ha asegurado que, a pesar de estas diferencias visibles, los fondos de los usuarios no han sido alterados y permanecen seguros mientras se resuelven los inconvenientes, lo que implica que se trata de un problema técnico y no de un retiro efectivo de recursos.

¿Qué recomienda DaviPlata a los usuarios durante las fallas en la aplicación?

De acuerdo con las comunicaciones de DaviPlata, lo aconsejable es que los usuarios mantengan la calma y permanezcan atentos a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales de la plataforma. La empresa reitera que está trabajando para restablecer el servicio y sugiere no alarmarse frente a posibles diferencias en el saldo, pues el dinero está seguro durante el proceso de solución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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