Por: CENET

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Las medidas anunciadas por Bancolombia se centran en ofrecer condiciones financieras inéditas para acompañar la recuperación de las regiones golpeadas por el sismo. La entidad informó que los créditos de vivienda se otorgarán a una tasa de 8 % efectivo anual, frente al 14 % promedio actual, lo que representa una reducción cercana al 50 %. Estos recursos estarán disponibles para la compra de vivienda nueva o usada, urbana o rural, así como para remodelaciones, con un alcance estimado de 7.000 familias.

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En el caso de los créditos de consumo, la tasa se fijó en 10 % efectivo anual, y se habilitaron microcréditos en las mismas condiciones para trabajadores independientes de las zonas afectadas. Estos recursos podrán destinarse a capital de trabajo, reposición de inventarios y fortalecimiento del flujo de caja, beneficiando a más de 13.000 personas.

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Para las empresas, se activó una línea de crédito que busca acompañar la recuperación de hasta 13.500 compañías. La financiación se ofrecerá con tasa equivalente al IBR + 0, sin margen adicional, y plazos de hasta 36 meses. Los recursos podrán usarse en continuidad de operaciones, reactivación de negocios y protección del empleo.

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Los entes territoriales también tendrán acceso a condiciones especiales: tasa de IBR + 0 %, plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta 24 meses. El objetivo es facilitar proyectos de infraestructura, salud, educación y movilidad en los municipios y departamentos afectados.

“La reconstrucción del país es una tarea que nos une a todos. Por eso estamos acompañando los esfuerzos liderados por el Gobierno Nacional, pero también hemos decidido ir más allá, movilizando capacidades desde nuestro negocio y desde la Fundación Bancolombia”, expresó Juan Carlos Mora, presidente de la entidad.

La Fundación Bancolombia, a través de la campaña #UnidosPorColombia, ha recaudado más de $8.300 millones en 44.000 donaciones de empleados, clientes y empresas. Estos recursos se han destinado a salud en Risaralda y Valle del Cauca, alimentación en Quindío, atención hospitalaria en Caldas y procesos de vivienda en Chocó.

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“Es nuestra manera de contribuir a la recuperación de los hogares, al fortalecimiento del tejido productivo y a la reconstrucción de los sueños de miles de colombianos”, añadió Mora.

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