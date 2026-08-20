Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 se registró este jueves 20 de agosto en Perú, según el medio de este país RPP Noticias. El movimiento tuvo una profundidad superficial y se produjo hacia la 1:00 p. m., hora local y el Instituto Geofísico del Perú (IGP) aclaró que la profundidad fue de 108 kilómetros.

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El epicentro del sismo fue ubicado en el sur de Perú, en el distrito de Coracora, región Ayacucho, de acuerdo con la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aclaró que no existe amenaza de tsunami para Colombia por cuenta de este fuerte sismo.

Cabe resaltar que hace una semana Colombia vivió un terremoto de 7,4, que tuvo epicentro en el Chocó y afectó ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.