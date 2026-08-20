En medio del temor por nuevos temblores en Colombia y luego de la catástrofe del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, Abelardo de la Espriella sorprendió al poner sobre la mesa el papel de 3 empresas muy reconocidas frente a la tragedia.

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El presidente colombiano sacó a relucir los aportes millonarios de Ara, BBVA y Glencore en un momento en el que, a pesar de que se ha pasado la primera parte de la emergencia, todavía quedan muchos sectores por atender.

“ARA ha decidido donar 12 millones de euros, equivalentes a cerca de $43.138 millones de pesos, para apoyar a Colombia en la atención de la emergencia y la reconstrucción del país”, indicó en la primera parte de su publicación desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El mandatario también explicó el impulso por parte de las otras dos compañías en el marco de una complicada realidad que se vive en departamentos como Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Caldas.

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“A este gran gesto se suma BBVA, con una donación de 2 millones de euros, equivalentes a cerca de $ 7.190 millones de pesos. También se suma Glencore, propietaria de Cerrejón, con una donación de US$1,5 millones, equivalentes a cerca de $4.580 millones de pesos”.

Precisamente cuando desde municipios como Dosquebradas (Risaralda) le piden ayuda a De la Espriella por las necesidades que hay de comida y refugio para los damnificados, se divulga este apoyo económico de cara a los retos en los próximos días.

“En total, estas tres empresas aportarán cerca de $54.908 millones de pesos para ayudar a Colombia en este momento de emergencia. Mi profundo agradecimiento a ARA, BBVA y Glencore por su solidaridad, generosidad y compromiso con el pueblo colombiano. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, sentenció.

La solidaridad se ha convertido en uno de los focos en los que las organizaciones y los ciudadanos han sobresalido con la intención de darle un apoyo a quienes quedaron vulnerables debido a esta tragedia.

Cabe recordar que todavía se está en el marco del apoyo para quienes están en condiciones difíciles luego de perder sus hogares e, incluso, en ciudades como Pereira se mantiene la búsqueda de personas desaparecidas.

Si bien los centros comerciales han dado ayudas por el terremoto y esto es parte de un respaldo que todavía es necesario para los afectados, este nuevo anuncio de donaciones millonarias es un respiro adicional.

¿Cómo fue el terremoto en Colombia?

El 10 de agosto de 2026 se registró un potente terremoto de magnitud 7,4 en el territorio colombiano. El fenómeno telúrico ocurrió exactamente a las 07:34 de la mañana. El epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

La sacudida duró cerca de dos minutos y tuvo una profundidad de 103 kilómetros. A pesar de esa profundidad, la elevada energía liberada sacudió con fuerza gran parte del país.

Los mayores estragos ocurrieron en los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas. Ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Dosquebradas reportaron severos colapsos en edificaciones.

En zonas vulnerables del Chocó, cientos de viviendas colapsaron por la fuerza del sismo. Diversas vías principales sufrieron deslizamientos de rocas que bloquearon el tránsito vehicular.

Decenas de réplicas continuaron sacudiendo el occidente colombiano durante las jornadas posteriores al movimiento principal. Esta situación generó pánico constante y dificultó la llegada de los equipos de auxilio.

Los informes humanitarios contabilizaron más de trescientas personas fallecidas y miles de heridos. La infraestructura pública sufrió daños masivos en hospitales, escuelas y sistemas de acueducto.

Decenas de miles de familias perdieron sus viviendas de forma definitiva o sufrieron afectaciones graves. Las autoridades locales y el Gobierno central activaron de inmediato la atención de emergencias.

Organizaciones internacionales y brigadas de rescate iniciaron la distribución de insumos básicos y alimentos. Diversas regiones organizaron centros de acopio para enviar donaciones hacia las comunidades golpeadas.

La catástrofe representó el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el presente siglo. El proceso de reconstrucción territorial requerirá recursos extraordinarios y un esfuerzo prolongado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.