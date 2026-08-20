Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Más de 150.000 cabezas de ganado se encuentran en riesgo por falta de alimento debido a los recientes incendios forestales que devastaron zonas rurales del departamento de Tolima. Según el Comité de Ganaderos del Tolima, alrededor de 25.000 familias de ganaderos fueron afectadas en al menos 20 municipios, lo que evidencia la dimensión social y económica del problema. El gremio solicita ayudas urgentes para afrontar la crisis y evitar un daño mayor en la productividad ganadera de la región.

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Los incendios consumieron cerca de 14.000 hectáreas de pastizales, causando estragos significativos sobre todo en municipios como San Luis, Ortega, Guamo y Prado. Aunque el número de animales perdidos ha sido relativamente bajo, la preocupación central ahora se concentra en la carencia de pastos, situación que compromete directamente la alimentación y el bienestar del ganado. Esta falta de alimento amenaza el desarrollo y la salud de los animales, impactando a su vez la producción de carne y leche, recursos esenciales para la economía local según explica Carlos Gustavo Silva, gerente del Comité de Ganaderos del Tolima.

Frente a este panorama, el gremio ganadero se ha enfocado en recolectar insumos fundamentales como heno, silo, semillas, árboles, alambre de púas y otros materiales para restaurar las fincas y las praderas perdidas. La urgencia, de acuerdo con Silva, radica en asegurar alimento inmediato mientras se restablecen las condiciones óptimas para la actividad ganadera.

Además de la gestión institucional, comerciantes en Ibagué han decidido colaborar aprovechando residuos agrícolas –como cáscaras de arveja, frijol y maíz– como fuente alternativa de alimento para los animales. Esta campaña, liderada desde la Plaza de la 21 junto con el Comité de Ganaderos, busca transformar productos que normalmente se desecharían en una respuesta solidaria para los productores afectados.

Silva alertó que alrededor de 180.000 hectáreas dedicadas a la ganadería en el valle del Magdalena también podrían verse amenazadas si no se toman medidas inmediatas. Por ello, el Comité de Ganaderos espera un encuentro clave con el Ministerio de Agricultura para definir estrategias rápidas que lleven alimento al ganado y permitan la posterior recuperación de las praderas.

¿Cuántos municipios del Tolima resultaron afectados por los incendios forestales recientes?

Según información del Comité de Ganaderos del Tolima, al menos 20 municipios resultaron afectados por los incendios forestales en el departamento, lo que representa un impacto considerable tanto en la producción ganadera como en el sustento de familias rurales.

¿Qué alternativas de alimentación se están utilizando para el ganado ante la falta de pastos en Tolima?

Ante la escasez de pastos, los ganaderos están recurriendo a heno, silo e incluso residuos agrícolas como cáscaras de arveja, frijol y maíz para alimentar al ganado. Además, comerciantes locales y el Comité de Ganaderos impulsan campañas para recopilar estos insumos y mitigar la crisis alimentaria tras los incendios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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