Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cortolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, desarrolla en estos momentos informes técnicos con el fin de esclarecer si, durante las recientes festividades en Coello, se hizo un uso indebido del agua. Esto ocurre después de que se difundieran en redes sociales varios videos donde se observa a un carro de bomberos arrojando agua sobre los asistentes a las celebraciones. Todo el evento tuvo lugar en medio de una emergencia por incendios forestales que afecta a diferentes zonas del Tolima, lo que ha llevado a las autoridades a plantear restricciones y llamar a priorizar el uso de este recurso en actividades esenciales, como el consumo humano y doméstico.

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Las imágenes tuvieron una amplia difusión, intensificando la discusión pública sobre la importancia de cuidar el agua en tiempos de crisis ambiental. Muchas voces criticaron que un vehículo destinado a la atención de emergencias fuera empleado en un contexto recreativo, en vez de reservar ese suministro para posibles incidentes o simplemente para los usos prioritarios sugeridos por las autoridades. Cortolima, en cabeza de su directora, Olga Lucía Alfonso Iannini, informó que ya se realizan visitas técnicas en la zona para evaluar los hechos. La autoridad ambiental subrayó que estos informes determinarán si hubo alguna infracción y, en dicho caso, se procederá con las medidas y sanciones correspondientes.

Portavoces de Cortolima señalaron: “Nos toca actuar en materia sancionatoria en este caso”, en relación con las primeras verificaciones hechas en el área donde ocurrió el uso del carro de bomberos. Sin embargo, dejaron claro que el tipo y alcance de una eventual sanción dependerán de los datos obtenidos durante el proceso técnico y el nivel de afectación ambiental que se logre identificar. Además, la investigación busca establecer con exactitud quién autorizó el uso del vehículo y bajo qué condiciones fue dispuesta el agua para la actividad festiva. En este contexto, la labor de Cortolima será fundamental para definir responsabilidades y evitar que se repitan hechos similares, especialmente en situaciones de emergencia ambiental.

¿Cuál es la responsabilidad de Cortolima en el uso de agua durante emergencias ambientales?

Cortolima como autoridad ambiental del Tolima tiene la función de vigilar y regular el uso de recursos naturales, incluyendo el agua, especialmente durante emergencias como incendios forestales. Su responsabilidad es investigar y, si es necesario, sancionar usos indebidos para asegurar el abastecimiento y protección del recurso.

¿Cómo se determinará si hubo infracción por el uso del carro de bomberos en Coello?

De acuerdo con voceros de Cortolima y lo dicho por su directora, Olga Lucía Alfonso Iannini, la determinación de una posible infracción dependerá de los informes técnicos y las visitas a la zona. Estos servirán para establecer el contexto, el tipo de autorización y la afectación generada por el uso del agua en la celebración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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