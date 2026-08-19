Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades realizaron un importante operativo en Ataco, Tolima, donde fueron inmovilizados tres carrotanques que transportaban de manera irregular un total de 3.390 galones de diésel. De acuerdo con la información oficial, el combustible había sido cargado en Coello y su destino registrado era Turbo, Antioquia. Sin embargo, el seguimiento realizado por la Fuerza Pública evidenció que los vehículos se estaban desplazando hacia municipios del sur del Tolima, lo que despertó sospechas entre los organismos de seguridad.

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Durante la inspección, se revisó la documentación de los carrotanques y, según las autoridades, se detectaron presuntas inconsistencias en relación con los requisitos exigidos en la Resolución 1820, una normativa que regula aspectos clave sobre el transporte de combustibles en Colombia. Debido a esto, se procedió tanto a la inmovilización de los carrotanques como a la incautación del combustible, con el propósito de prevenir que ingresara de manera irregular a la zona sur del departamento.

Este procedimiento coincidió con la circulación de un supuesto panfleto en redes sociales y aplicaciones de mensajería. El documento apócrifo, atribuido a un grupo armado ilegal, anunciaba supuestas restricciones para la circulación de vehículos transportadores de combustible en los municipios de Ataco, Santiago Pérez, Planadas y Gaitania, todos ellos ubicados en el sur del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz fue enfática al desmentir la autenticidad de dicho comunicado. "Es totalmente falso", manifestó la mandataria, aclarando ante la opinión pública que el panfleto supuestamente emitido por las FARC-EP, Frente Jerónimo Galeano, carece de veracidad. Matiz hizo un llamado a los ciudadanos para que utilicen solo los canales oficiales de información y no repliquen mensajes que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes.

Las autoridades recordaron la importancia de verificar siempre la procedencia de la información y advirtieron sobre el efecto negativo que tiene la difusión de noticias falsas, especialmente en una región donde la seguridad y el transporte de combustibles son temas altamente sensibles. Este caso resalta, además de los controles a actividades ilícitas, la necesidad de mantener una comunicación responsable en contextos de tensión.

¿Qué dice la Resolución 1820 sobre el transporte de combustibles?

La Resolución 1820 establece requisitos y procedimientos específicos para el transporte de combustibles en Colombia, buscando garantizar la legalidad y trazabilidad en su comercialización. En este caso, las autoridades detectaron supuestas inconsistencias relacionadas con dicha normativa durante la inspección de los carrotanques.

¿Cómo afecta la circulación de información falsa a la seguridad en el Tolima?

La difusión de información falsa, como el panfleto desmentido por la gobernadora Adriana Magali Matiz, puede incrementar el miedo y la desconfianza entre la población, afectando la percepción de seguridad en el departamento del Tolima. Por eso, las autoridades insisten en acudir siempre a los canales institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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