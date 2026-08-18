Por: El Espectador

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Siete estaciones clave de Transmilenio, localizadas entre Bogotá y Soacha, recibirán una inversión superior a los 48.437 millones de pesos colombianos para modernizar y fortalecer su infraestructura. De acuerdo con la información divulgada por la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y el propio sistema Transmilenio, este convenio permitirá intervenir las estaciones San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII en Soacha, así como Bosa, Perdomo y Madelena en Bogotá, con el propósito de mejorar la seguridad y accesibilidad para los usuarios.

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El enfoque de las obras será la instalación, reposición y mantenimiento de cerca de 140 puertas automáticas, reformas físicas que eliminarán puntos vulnerables y que permitirán un flujo ordenado de entrada y salida en las estaciones intervenidas. Esta medida es especialmente relevante si se considera el volumen de pasajeros que mueve esta zona: solo en el año 2025 se registraron aproximadamente 37,4 millones de validaciones en el corredor Bogotá–Soacha, lo que equivale a un promedio de 102.000 ingresos diarios.

Una de las novedades más importantes será la implementación, en la estación San Mateo, de un piloto con barreras de control que van desde el piso hasta el techo. Según Transmilenio, esta prueba busca incrementar la seguridad y evitar el ingreso por accesos no autorizados, además de ordenar mejor la circulación dentro de la estación. En paralelo, San Mateo también estrenará una Estación de Integración que, por primera vez, permitirá el ingreso de rutas del transporte público colectivo urbano de Soacha al sistema Transmilenio, facilitando la conexión entre ambos territorios.

Respecto a la financiación, el acuerdo establece que Transmilenio aportará cerca de 29.177 millones de pesos, equivalentes al 60,24 % de los recursos, mientras que la ARM destinará unos 19.259 millones, representando el 39,76 % restante. Los fondos podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027. Las intervenciones forman parte del convenio marco firmado en mayo por Transmilenio, la ARM y el municipio de Soacha para promover la integración del transporte público en la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.

Al mismo tiempo, el sistema Transmilenio anunció la entrada en operación de las estaciones Tibanica–Primavera, Los Laureles e Islandia, sumando 2,85 kilómetros de infraestructura troncal en el suroccidente de Bogotá y beneficiando a cerca de 3.000 personas por hora pico. Todas estas acciones subrayan la apuesta por fortalecer la seguridad, la accesibilidad y la integración regional en uno de los corredores más transitados de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles estaciones de Transmilenio se beneficiarán con la nueva inversión en Bogotá y Soacha?

Según la Agencia Regional de Movilidad y Transmilenio, las estaciones que recibirán intervenciones son San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII en Soacha; y Bosa, Perdomo y Madelena en Bogotá. Estas obras buscan mejorar accesos, aumentar la seguridad y adecuar la infraestructura para el alto flujo de usuarios registrado en el corredor Bogotá–Soacha.

¿En qué consiste el piloto de barreras piso-techo que instalarán en San Mateo?

El piloto de control de acceso en San Mateo, anunciado por Transmilenio, implica la instalación de barreras que van desde el piso hasta el techo dentro de la estación, con el fin de limitar el acceso solo a zonas permitidas y mejorar la seguridad. Esta medida pretende reducir el acceso por puntos no autorizados, ordenar la circulación y proteger tanto a usuarios como a la infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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