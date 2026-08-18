Una nueva situación de inseguridad en Bogotá desató una balacera en el norte de la capital durante la madrugada de este martes 18 de agosto. Todo se dio en medio de un robo a un vehículo, del que unidades de la Policía se percataron y reaccionaron.

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Los hechos ocurrieron sobre la carrera 19 a con calle 103, en un reconocido sector residencial de Usaquén, localidad del norte de la ciudad. Todo se originó cuando dos señalados criminales abordaron a un conductor para hurtarle su vehículo.

Justo cuando los asaltantes creían que lograron su cometido, unos uniformados se percataron del atraco y dispararon sus armas de fuego, lo que desató un tiroteo. En este intercambio de disparos, uno de los señalados ladrones resultó herido.

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#BOGOTÁ | Un presunto delincuente resultó herido durante un intento de hurto de un vehículo en la madrugada de este martes, en la carrera 19A con calle 103, en Usaquén. La Policía reaccionó al hecho y, posteriormente, ubicó a los dos señalados en San Cristóbal mediante el GPS del… pic.twitter.com/YnVs6gk5oh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 18, 2026

El caso activó un plan candado y una persecución para recuperar el vehículo hurtado y capturar a los responsables. Gracias al GPS del celular de la víctima se ubicó a los implicados en el crimen en la localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá.

Uno de los señalados fue hospitalizado por las heridas de bala, mientras que su cómplice ya está en poder de las autoridades.

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Inseguridad en Bogotá: hurtos bajan, pero carros y motos siguen en la mira

Las autoridades reportan una reducción de varios delitos en 2026, aunque el robo de vehículos continúa siendo una de las principales preocupaciones.

La inseguridad continúa siendo uno de los temas que más tienen azotados a los habitantes de Bogotá, pese a que las cifras oficiales muestran una disminución en varios delitos durante 2026. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, entre el primero de enero y el 13 de julio los hurtos a personas bajaron 18 %, mientras que los robos a comercios disminuyeron 22 %.

El hurto de vehículos también presentó una reducción. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, durante el primer semestre de 2026 se registraron 330 casos de robo de automotores frente a 523 en el mismo periodo de 2025, una caída de 36,9 %. En motocicletas, la entidad reportó 496 denuncias frente a 733 del año anterior, equivalente a una disminución de 32,3 %.

La Policía Nacional informó además que en junio desarticuló a ‘Los Astutos’, una banda señalada de robar motos mediante la modalidad de halado. Cinco personas fueron capturadas, cuatro mediante orden judicial y una en flagrancia.

La lucha contra este delito también deja resultados en recuperación de vehículos. Según la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de 2026 se habían recuperado 137 automotores, entre carros y motocicletas.

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