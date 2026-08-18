Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá, uno de los referentes culturales y científicos de la ciudad, ha anunciado una experiencia artística especial para el sábado 22 de agosto de 2026. En esa fecha, la reconocida agrupación femenina Cluster Ensamble Vocal, dirigida por la maestra Linda Vanessa Rodríguez Parra, se presentará en la Sala Digital de Maloka, ubicada en Fontibón. Esta invitación hace parte de la programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una iniciativa que busca acercar a las familias capitalinas a diferentes manifestaciones culturales y de conocimiento, como se explica en el portal oficial de la ciudad.

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El concierto de Cluster Ensamble Vocal representa una oportunidad única para experimentar una propuesta cora completa y novedosa. Según Maloka, el grupo ofrecerá un recorrido por distintos géneros musicales, en un espectáculo donde la voz es protagonista y se exploran al máximo los recursos expresivos del canto colectivo. La agrupación, afianzada en la escena coral de Bogotá, es reconocida por su capacidad para ofrecer puestas en escena innovadoras, en las que convergen movimiento, interacción y la creatividad propia de la música vocal contemporánea.

Esta presentación no solo destaca por la calidad de los intérpretes, sino también por el espacio que Maloka le otorga a la cultura y el arte, reafirmando su compromiso con la ciudadanía y la promoción de experiencias artísticas abiertas para todos. De acuerdo con la información entregada por Maloka, la entrada al evento es gratuita, pero requiere inscripción previa, la cual se puede hacer por medio de un formulario en línea dispuesto para el público.

La cita está agendada para el sábado 22 de agosto a las 5:00 p. m. en la Sala Digital de Maloka en Fontibón. Esta iniciativa es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la oferta cultural en Bogotá, permitiendo que la comunidad disfrute de expresiones artísticas de alto nivel sin costo, siempre y cuando se inscriban previamente, de acuerdo con lo confirmado en el portal de Maloka y www.bogota.gov.co.

Este evento invita a reflexionar sobre las posibilidades que ofrece la música coral actual y cómo los espacios culturales como Maloka diversifican su programación para incluir nuevas maneras de entender y disfrutar la música y las artes escénicas.

¿Cómo inscribirse al concierto gratuito de Cluster Ensamble Vocal en Maloka en agosto de 2026?

Para asegurar su cupo en la presentación, quienes deseen asistir deben completar un formulario de inscripción previa habilitado por Maloka. Solo así podrán acceder gratuitamente al evento el sábado 22 de agosto de 2026 en la Sala Digital de Maloka en Fontibón, según se informó en el sitio oficial de la institución.

¿Qué caracteriza la propuesta artística de Cluster Ensamble Vocal en Bogotá?

Cluster Ensamble Vocal se distingue por su exploración de la música coral contemporánea y por integrar diferentes géneros musicales en propuestas escénicas creativas. Bajo la dirección de Linda Vanessa Rodríguez Parra, sus conciertos combinan voces, movimiento y nuevas formas de acercar el arte coral al público, de acuerdo con la información de Maloka.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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