Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes y la Casona de la Danza presentan una invitación a la muestra de danza folclórica ‘El eco del camino’, un evento pensado para conectar a los habitantes de Bogotá con las raíces históricas y culturales del centro del país. Esta presentación se inspira directamente en el legado de la Comisión Corográfica, esa expedición emblemática del siglo XIX que documentó, a través de registros visuales y escritos, los caminos reales y de herradura de Colombia. La función está programada para el viernes 21 de agosto a las 5:00 p. m., con entrada libre hasta completar el aforo, como lo indica la información oficial en el sitio de la Alcaldía de Bogotá.

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‘El eco del camino’ rinde homenaje a los recorridos y rutas históricas que atravesaron la geografía colombiana y fueron testigos de los intercambios culturales y económicos de la época. La obra destaca especialmente el papel crucial de los cargueros y de las marchantas junto a sus guandos —típicos sacos o envolturas para transportar mercancías— en la vida cotidiana del siglo XIX, exaltando las labores esenciales de quienes daban movilidad a los pueblos y mercados.

La puesta en escena recurre al lenguaje de la danza folclórica colombiana para propiciar una reflexión sobre la diversidad, la memoria y las relaciones humanas. Apoyándose en las láminas originales que surgieron de la expedición corográfica, se elabora una reinterpretación de vestuarios, parafernalia, ritmos y músicas, con enfoque en la estética y la rigurosidad histórica. El espectáculo es un espacio para explorar la identidad del centro del país y revivir, a través de la danza, la riqueza emocional, simbólica y social de aquellos caminos históricos.

Durante la presentación se abordan diversos enfoques: memoria histórica y territorio al representar los caminos reales, los cargueros y su contexto social; reinterpretación estética de los referentes corográficos en vestuario, música y coreografía; y la investigación sobre la diversidad e identidad cultural del centro del país a través de ritmos, símbolos y emociones ligadas al origen y herencia colectiva.

Este montaje corre por cuenta del Colectivo Independiente Seres, una agrupación bogotana con cinco años de trayectoria dirigida por Carlos Andrés Párraga Ortegón. Sus artistas consideran la danza como una herramienta fundamental para investigar, resignificar y reconstruir la cultura colombiana, recurriendo a la interpretación coreográfica no solo como expresión artística sino como un mecanismo de reflexión y transformación social.

¿Qué es la Comisión Corográfica y cómo influyó en la cultura de Colombia?

La Comisión Corográfica fue una expedición del siglo XIX encargada de documentar los aspectos geográficos, sociales y culturales del territorio colombiano, produciendo registros visuales y escritos. Esta labor influyó en la cultura nacional al capturar la diversidad y tradiciones, elementos que hoy inspiran propuestas artísticas como ‘El eco del camino’.

¿Cuándo y dónde se realiza la muestra de danza folclórica ‘El eco del camino’ en Bogotá?

La muestra ‘El eco del camino’, una propuesta de danza folclórica inspirada en los recorridos históricos documentados por la Comisión Corográfica, se realizará el viernes 21 de agosto a las 5:00 p. m. en la Casona de la Danza de Bogotá, con entrada libre hasta completar el aforo, según Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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