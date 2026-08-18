Por: El Espectador

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La frecuente aparición de zorros cangrejeros (Cerdocyon thous) en barrios residenciales del norte de Bogotá, especialmente en Usaquén, ha puesto sobre la mesa la preocupación ciudadana por la presencia de fauna silvestre en espacios urbanos que bordean los Cerros Orientales. Esta situación ha reavivado preguntas sobre las causas de su desplazamiento y la manera en que conviven ciudad y naturaleza en la capital colombiana.

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De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que respondió a la inquietud sobre un posible desplazamiento forzado de esta especie por afectaciones ambientales en los cerros, no existen pruebas de que los zorros estén siendo empujados allí por amenazas en sus hábitats naturales. Técnicos de la CAR, tras inspecciones de campo en la frontera con la Secretaría Distrital de Ambiente, determinaron la ausencia de episodios recientes como incendios forestales, tala ilegal o sequías graves. Tampoco hallaron presiones antrópicas recientes, es decir, actividades humanas intensivas que perjudiquen los ecosistemas de los cerros.

En cambio, el diagnóstico de la entidad señala que el motivo principal del acercamiento de los zorros a la ciudad responde a problemas de gestión urbana, especialmente la mala disposición de basuras. La CAR explicó que, desde la pandemia, el fenómeno se ha intensificado por la costumbre adquirida por algunos habitantes de sacar residuos orgánicos y restos de comida antes de la recolección oficial, lo que facilita que estos animales encuentren fuentes de alimento accesible. Así, los zorros han adaptado su conducta y ahora buscan los desperdicios, convirtiendo la basura mal gestionada en el principal atractivo.

Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR, aclaró que "la presencia de zorros cerca de la ciudad no debe interpretarse como una amenaza," sino como una advertencia sobre la responsabilidad urbana en el manejo de residuos. Recalcó que la convivencia con la fauna silvestre depende, en gran medida, de modificar prácticas cotidianas para evitar estos contactos indeseados.

Para monitorear los movimientos de la especie, la CAR anunció la instalación de cámaras trampa en corredores biológicos críticos en el borde oriental. Adicionalmente, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, entregó recomendaciones claras: respetar los horarios de recolección de basuras, no intentar alimentar ni domesticar zorros, y reportar avistamientos sospechosos o ejemplares heridos a las líneas oficiales de atención. El caso de Usaquén evidencia que el verdadero reto de coexistencia no siempre es la pérdida de hábitat, sino la dificultad de las ciudades para manejar adecuadamente sus residuos y no alterar conductas de la fauna local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los zorros cangrejeros están apareciendo en zonas residenciales del norte de Bogotá?

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la presencia de los zorros cangrejeros en barrios de Usaquén no se relaciona con la destrucción de su hábitat. La causa principal es la mala disposición de basuras, ya que los animales han aprendido a alimentarse de residuos orgánicos que quedan expuestos antes de la recolección.

¿Qué acciones recomienda la CAR para evitar la presencia de zorros en zonas urbanas?

La CAR aconseja respetar los horarios oficiales de recolección de residuos, no suministrar comida ni intentar domesticar fauna silvestre y reportar cualquier situación anómala con los animales a las líneas de atención oficiales, evitando así la alteración de su comportamiento natural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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