Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una de las iniciativas que ha enfocado sus esfuerzos en la recuperación de la seguridad en parques y barrios de la capital. Durante meses, los habitantes de sectores como Villas del Dorado, El Muelle, Linterama y Granjas del Dorado, localizados en Engativá, al noroccidente de Bogotá, experimentaron una situación compleja que iba mucho más allá de la simple venta de drogas. Espacios públicos como parques y zonas verdes, conocidos por ser puntos de encuentro ciudadano y lugares dedicados al deporte y la recreación, habían empezado a transformarse en zonas de temor, afectadas por la presencia constante de expendedores y consumidores.

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Según la Policía de Bogotá, en mayo se logró desarticular el grupo delincuencial ‘Tren del Llano’, liderado presuntamente por alias ‘Chuy’, el cual estaba vinculado directamente con el microtráfico en estos sectores. El impacto de esta operación no solo se tradujo en la detención de los integrantes de esta estructura criminal, sino que permitió que tanto la comunidad como las autoridades comenzaran un proceso de recuperación del espacio público que alteró la dinámica del barrio.

Vecinos han señalado, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que anteriormente era común encontrar problemáticas asociadas al desorden, acumulación de basura y llantas que facilitaban el microtráfico, y sobre todo, un ambiente de miedo que alejaba a las familias. Ahora reconocen cambios sustanciales en el entorno, destacando la vigilancia colectiva y el acompañamiento de la Policía de Bogotá, lo cual ha permitido volver a ver parques ocupados por niños y personas ejercitándose. "El microtráfico ya no se ve en los parques; antes se veía mucho", relata un habitante.

La comunidad ha entendido que la seguridad y tranquilidad requieren corresponsabilidad, así que iniciativas como el embellecimiento y recuperación de zonas verdes han cobrado fuerza, haciendo que estos lugares sean ocupados nuevamente por los ciudadanos y se protejan ante el avance del delito. La caída del ‘Tren del Llano’ no solo fue una victoria operativa, sino un mensaje claro de que, cuando el crimen pierde espacio, la comunidad recupera su entorno y retoma su calidad de vida. Para denunciar hechos contrarios a la convivencia y fortalecer la seguridad, las autoridades recuerdan la importancia de la Línea de Emergencias 123 como canal de reporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó la desarticulación del ‘Tren del Llano’ la seguridad en los parques de Engativá?

De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá y testimonios ciudadanos, la desarticulación del ‘Tren del Llano’ permitió que los parques y espacios públicos de Engativá dejaran de ser puntos de microtráfico, devolviendo a los vecinos la posibilidad de usar estos lugares para el deporte y la recreación. El cambio es visible: antes, el temor alejaba a las familias, pero ahora se observa mayor presencia de ciudadanos, vigilancia comunitaria y actividades de embellecimiento.

¿Qué es el microtráfico y cómo impacta a las comunidades?

El microtráfico es la venta y distribución de pequeñas cantidades de drogas ilícitas en entornos locales, como barrios y zonas residenciales. Según lo reportado en el caso de Engativá, este delito afecta la convivencia, aleja a las familias de espacios públicos y facilita el surgimiento de otros problemas, como la acumulación de basura y la presencia de actos delictivos en el entorno barrial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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