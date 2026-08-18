Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), en trabajo conjunto con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), abrió una convocatoria dirigida a profesionales y licenciados del área educativa. El objetivo principal es conformar el equipo externo de evaluación que estará a cargo de la Acreditación en Calidad Educativa 2026, un proceso clave para los colegios públicos de Bogotá, de acuerdo con información oficial publicada por el IDEP y la SED.

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Esta iniciativa está orientada a seleccionar perfiles que cuenten con experiencia comprobable en el sector educativo, así como en procesos pedagógicos y evaluativos. Los seleccionados tendrán el rol de pares evaluadores o jurados en la Evaluación Externa, una etapa fundamental dentro de la Acreditación en Calidad Educativa, liderada por la Secretaría de Educación del Distrito. El criterio de rigor metodológico es esencial para quienes aspiren a participar, según detalla la publicación institucional.

Para quienes desean participar en esta convocatoria, el paso inicial consiste en revisar cuidadosamente los términos completos puestos a disposición en los documentos oficiales del IDEP. Posteriormente, se solicita a los postulantes preparar su hoja de vida (HV) actualizada, acompañada de todos los soportes académicos y certificaciones de experiencia requeridos para acreditar el cumplimiento de los requisitos. Finalmente, la documentación debe ser enviada al correo electrónico evaluacionexterna@idep.edu.co entre el 14 y el 19 de agosto de 2026. El llamado está dirigido de manera específica a profesionales y licenciados con título de posgrado y experiencia en áreas relacionadas con la gestión y evaluación pedagógica, como se señala en la convocatoria difundida a través de los canales oficiales del IDEP y la SED.

Quienes califiquen como parte del equipo externo asumirán la responsabilidad de aportar su conocimiento y experiencia en la evaluación del proceso de calidad educativa de los colegios participantes, lo que contribuye directamente a fortalecer los estándares de la educación en la capital del país. La invitación resalta la importancia de la evaluación como una guía para el futuro de la educación, invitando a profesionales comprometidos a sumarse a este proceso.

¿Cuáles son los requisitos para postularse como evaluador externo en la Acreditación en Calidad Educativa de Bogotá?

Para postularse, es indispensable contar con formación profesional o licenciatura, título de posgrado y experiencia comprobada en gestión o evaluación pedagógica. Además, debe prepararse una hoja de vida actualizada con soportes y remitirla al correo oficial del IDEP dentro del plazo estipulado.

¿Qué funciones cumple un par evaluador o jurado en el proceso de Acreditación en Calidad Educativa?

El par evaluador o jurado se encarga de revisar y valorar, bajo criterios metodológicos estrictos, los procesos pedagógicos y educativos de los colegios postulantes, asegurando que se cumplan los estándares necesarios para la obtención de la acreditación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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