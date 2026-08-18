Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá atraviesa una transformación significativa con el avance de las obras de la Línea 1 del Metro, proceso que ha requerido importantes adecuaciones en el sistema TransMilenio, uno de los principales medios de transporte de la capital. De acuerdo con información oficial publicada por el portal Bogotá, a partir del sábado 22 de agosto se habilitará la nueva estación Calle 72 sobre la troncal Avenida Caracas Centro. Esta inauguración representa la segunda estación definitiva puesta en funcionamiento para los usuarios durante el desarrollo del Metro. Esta modificación coincide con el cierre definitivo de la estación Calle 76, última de las estaciones por cerrar en el corredor Caracas Centro, una medida tomada para facilitar las obras de infraestructura en curso.

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TransMilenio, el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, ha adaptado su operación en la troncal Caracas para atender la demanda de aproximadamente 410.000 viajes diarios, según detalló Jaime Enrique Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio. Como destacó el funcionario, mantener el servicio en medio de los trabajos de la Línea 1 del Metro ha significado grandes retos, enfrentados mediante coordinación con la Empresa Metro para minimizar el impacto en la operación.

La nueva estación Calle 72 ofrece características modernas, orientadas a una mayor comodidad y accesibilidad para los usuarios. Cuenta con tres vagones, dos accesos, puertas automáticas de alta resistencia y sistemas de bloqueo para prevenir aperturas no autorizadas. Para garantizar la inclusión, dispone de señalización luminosa y auditiva que facilita la orientación a personas con discapacidad visual y auditiva. Además, integra un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que permite monitoreo en tiempo real de la infraestructura y facilita la gestión operativa. Cada vagón, de 90 metros de longitud, está conectado por una pasarela central y las zonas de abordaje tienen ocho metros de ancho. En total, la estación tiene 383 metros de largo, taquillas en los accesos y una infraestructura capaz de atender mejor los flujos de entrada y salida.

En cuanto a los servicios, estarán habilitadas 18 rutas que conectan la estación Calle 72 con las troncales Calle 80, Américas, Eje Ambiental, Carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26. Entre las rutas disponibles se encuentran: 6, 8, D24, F60, J24, L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23. Ante el cierre definitivo de la estación Calle 76, los usuarios podrán trasladarse a las estaciones Héroes - Colmena Seguros, la nueva Calle 72 o la estación Polo sobre la troncal Calle 80.

Según los datos del portal Bogotá, durante las obras de la Línea 1 del Metro han cerrado temporalmente 12 de las 14 estaciones de la troncal Caracas Centro entre Calle 76 y Hospital, siendo reemplazadas por siete estaciones temporales ubicadas cerca de las originales para garantizar la continuidad del servicio. TransMilenio mantiene su compromiso con la eficiencia y seguridad, adaptándose a las transformaciones que exige la construcción del Metro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características inclusivas de la nueva estación Calle 72 de TransMilenio?

La nueva estación Calle 72 incorpora accesos y vagones diseñados para una mayor accesibilidad, como puertas automáticas de alta resistencia con bloqueo para evitar aperturas indebidas y señalización luminosa y auditiva que beneficia a personas con discapacidad visual y auditiva. Estas adecuaciones forman parte del enfoque de TransMilenio hacia un servicio más incluyente y eficiente.

¿Qué rutas están habilitadas en la estación Calle 72 tras los cambios por las obras del Metro de Bogotá?

Dentro de la estación Calle 72 están habilitadas 18 rutas que conectan con troncales como Calle 80, Américas, Eje Ambiental, Carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26. Las rutas específicas que circulan por los tres vagones incluyen: 6, 8, D24, F60, J24, L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23, ofreciendo amplia conectividad para los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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