Por: El Espectador

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La trágica muerte de Carlos Raúl González, ingeniero de producción vinculado a Canal Capital, ha sacudido a Bogotá y ha puesto en alerta a las autoridades sobre los riesgos que enfrentan los ciudadanos en las zonas de mayor actividad nocturna. El deceso de González se produjo durante la madrugada del domingo 16 de agosto, en un contexto que las autoridades investigan como un presunto atraco en la Avenida Primero de Mayo con carrera 51, una de las áreas de mayor afluencia para la rumba y la vida nocturna en el occidente de la ciudad, según información confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá a El Espectador.

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De acuerdo con las versiones preliminares entregadas por la Policía, González se movilizaba en un taxi junto a otro trabajador de Canal Capital cuando se habría presentado el intento de hurto. Al percatarse del riesgo, el ingeniero aparentemente intentó huir saltando del vehículo. En medio de la confusión, sufrió una caída que le causó un trauma craneoencefálico severo, lo que llevó posteriormente a su muerte. Sin embargo, las circunstancias precisas del incidente—tanto lo sucedido dentro como alrededor del taxi—siguen sin ser esclarecidas por las autoridades.

La investigación actualmente se concentra en identificar a los responsables y reconstruir con precisión la cadena de hechos que terminó con la vida de González. Un elemento clave en esta tarea son las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas sobre la Avenida Primero de Mayo, que podrían captar detalles sobre cómo accedieron las personas al taxi, la ruta tomada, y la posible participación del conductor, quien también es punto de análisis: se busca establecer si fue otra víctima o si tuvo algún tipo de implicación en el evento.

Las autoridades no descartan la hipótesis de un "paseo millonario"—modalidad delictiva en la que las víctimas son retenidas bajo amenaza y obligadas a realizar retiros o transferencias bancarias—, aunque hasta el momento esto no ha sido establecido de manera definitiva. Por otro lado, el otro trabajador de Canal Capital que acompañaba a González también resultó afectado en el episodio, pero los detalles sobre su estado de salud y su experiencia específica aún no han sido divulgados.

En el contexto de la capital, el “paseo millonario” fue recientemente reclasificado en 2025 como secuestro extorsivo y ya no como hurto agravado, incrementando las penas hasta los 42 años de prisión. Bogotá Cómo Vamos (BCV) indicó que, si bien parte del aumento de casos reportados se debe al cambio de clasificación, el fenómeno persiste con elevados niveles de violencia. Hasta tanto Medicina Legal defina el dictamen y se revisen en detalle las grabaciones de seguridad, el caso mantiene vigente el debate sobre la seguridad en los entornos nocturnos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la reclasificación del paseo millonario en Bogotá a la lucha contra la delincuencia?

La reclasificación del “paseo millonario” como secuestro extorsivo en 2025 hizo que las autoridades traten estos casos con mayor severidad en el marco legal, imponiendo penas de hasta 42 años de prisión. Según Bogotá Cómo Vamos, esto ha incrementado la cantidad de casos reportados, pues lo que antes quedaba registrado como hurto ahora se cataloga como secuestro, reflejando una respuesta institucional más contundente, aunque el delito sigue presente en distintos sectores de la ciudad.

¿Qué es un trauma craneoencefálico y cómo influyó en la muerte de Carlos Raúl González?

Un trauma craneoencefálico es una lesión grave en el cráneo o el cerebro causada por un impacto fuerte, en este caso, consecuencia de la caída que sufrió Carlos Raúl González al saltar del taxi durante el intento de robo. Conforme confirmó la Policía a El Espectador, esta lesión fue la causa directa de la muerte del ingeniero durante el suceso investigado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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