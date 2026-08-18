La operación del sistema masivo de transporte de Bogotá Transmilenio registra fuertes y prolongadas afectaciones durante la mañana de este martes 18 de agosto, especialmente en todo el corredor del suroccidente de la ciudad. Un siniestro vial ocurrido en las primeras horas de la jornada mantiene completamente bloqueado el carril exclusivo de la Troncal Américas, impidiendo el flujo normal de la flota y paralizando la movilidad de miles de usuarios que transitan habitualmente hacia sus lugares de trabajo y estudio, según informó Blu Radio.

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De acuerdo con los reportes logísticos iniciales, el incidente vial se registra de manera específica a la altura de la Biblioteca Tintal, operando en sentido sur-norte. Esta situación imprevista ha provocado un severo represamiento de varios articulados y biarticulados, generando retrasos generalizados en los diferentes servicios que circulan por este importante corredor vial. Ante la imposibilidad de avanzar por el carril exclusivo, la empresa TransMilenio informó que algunos buses han tenido que implementar maniobras de retorno temporal en la estación Banderas, mientras los equipos de atención logran remover los vehículos involucrados y liberar por completo la vía.

El impacto de este siniestro no se limita únicamente al punto del choque, sino que ha irradiado una fuerte congestión hacia el Portal Américas. En este punto neurálgico del sistema, los usuarios han reportado largas y tediosas esperas para poder abordar los servicios troncales, sumado a las graves dificultades registradas para el ingreso oportuno de los buses alimentadores al interior del portal. La saturación de las plataformas ha generado un panorama crítico de movilidad y malestar generalizado entre la ciudadanía.

A través de las redes sociales, diversos pasajeros han manifestado su inconformidad y la desesperación ante la magnitud del colapso operativo. “El Portal Américas está imposible, totalmente congestionado. No salen los buses, no avanza nada por el cambio de rutas”, reportó con evidente molestia uno de los usuarios afectados en las plataformas digitales. En la misma línea, otro pasajero afectado detalló que algunos vehículos alimentadores completaban más de 25 minutos esperando tan solo para poder ingresar al portal, cuestionando de paso la eficiencia y el manejo de los controles operacionales por parte de la empresa en momentos de contingencia.

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Las autoridades de movilidad y el personal operativo de Transmilenio continúan desplegando labores en la zona del siniestro para habilitar completamente el carril exclusivo de la Troncal Américas. Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos tener paciencia, evaluar opciones de viaje y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante las alteraciones temporales en las rutas del suroccidente de la capital.