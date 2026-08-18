La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó con profundo pesar el fallecimiento de David Gordillo, un trabajador que se desempeñaba con dedicación como soldador en las obras de infraestructura de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El trágico accidente que cobró su vida ocurrió hacia el mediodía de este lunes 17 de agosto, mientras se desarrollaban labores operativas específicas en la zona correspondiente a la Estación 8 del megaproyecto.

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De acuerdo con la información oficial entregada por la entidad distrital, el trabajador fallecido hacía parte activa del equipo del proyecto desde noviembre de 2025, aportando su esfuerzo al desarrollo de esta megaobra para la capital del país. Tras conocerse la trágica noticia sobre el accidente laboral, la administración de la Empresa Metro de Bogotá emitió un pronunciamiento público en el que lamentó de manera enfática lo ocurrido y extendió sus condolencias más sentidas a todas las personas cercanas al colaborador.

“La Empresa Metro de Bogotá (EMB) lamenta profundamente el fallecimiento de David Gordillo”, expresó la compañía en su comunicado oficial al referirse al lamentable suceso. Asimismo, la administración distrital dirigió un mensaje de solidaridad a su círculo más íntimo: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, a su hermano, a su novia, a sus compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”, manifestó la entidad, reconociendo el impacto humano que deja esta pérdida dentro del equipo de trabajo.

Frente a las circunstancias que rodearon el trágico accidente en la Estación 8, la Empresa Metro de Bogotá indicó que mantendrá una posición de total apertura y disposición para facilitar toda la colaboración requerida por las autoridades competentes. El propósito de este acompañamiento institucional es garantizar que las instancias responsables logren esclarecer con absoluta claridad y rigor las causas exactas que propiciaron el fatal desenlace.

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En la misma línea de exigencia institucional, la compañía distrital formuló un llamado enérgico y directo al concesionario Metro Línea 1. La Empresa Metro de Bogotá exigió a los responsables de la ejecución del proyecto fortalecer de manera inmediata todas las medidas de seguridad industrial destinadas a proteger la vida y la integridad física de quienes laboran a diario en los diferentes frentes de obra. La solicitud enfatiza la necesidad imperiosa de que cada actividad del proyecto cumpla de forma estricta con los procedimientos, protocolos y controles de seguridad establecidos normativamente.

Para garantizar el cumplimiento de estas directrices, la entidad anunció que, con el respaldo técnico y operativo de la Interventoría, llevará a cabo un seguimiento riguroso y constante sobre las acciones preventivas que adopte el concesionario. Con estas medidas de control y supervisión, la Empresa Metro de Bogotá busca mitigar riesgos futuros y reafirmar su premisa fundamental de que la protección de la vida de los trabajadores constituye una prioridad inquebrantable, con el firme propósito de evitar que hechos dolorosos como este vuelvan a repetirse en el futuro de la obra.