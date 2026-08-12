Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) continúa acercándose a la ciudadanía mientras avanza la construcción de la Línea 1 del Metro, un proyecto emblemático para Bogotá. En el marco de la celebración del cumpleaños número 488 de la capital, la EMB participó activamente en el Festival de Cometas Orgullo Bosuno, un evento que tuvo lugar en el Parque Metropolitano El Recreo, dentro de la localidad de Bosa. Esta presencia hace parte del compromiso de la entidad con iniciativas como "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", buscando integrar a la comunidad en espacios de encuentro y disfrute colectivo.

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Durante el festival, se desarrolló una variada programación pensada para toda la familia. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en concursos de cometas, actividades recreativas como RunCan, un Bingo Reciclatón, una maratón aeróbica, además de una feria de emprendimientos y presentaciones musicales. Todas las actividades, que se llevaron a cabo en un ambiente festivo y colorido, permitieron fortalecer los lazos comunitarios y subrayar la importancia de celebrar a Bogotá desde sus barrios y espacios públicos.

El stand del Metro de Bogotá, bajo el concepto #BogotáModoMetro, se destacó como un punto clave del evento. Allí, la EMB propuso un acercamiento diferente: de manera sencilla y entretenida, buscó familiarizar a los asistentes con los comportamientos y valores que serán esenciales al viajar en la futura Línea 1. A través de dinámicas pedagógicas y conversaciones directas, se transmitieron mensajes en torno al respeto, la convivencia, el cuidado de lo público y el sentido de pertenencia con la ciudad. Todo esto mientras avanza la infraestructura, pero también con el objetivo de preparar, en el día a día, a la ciudadanía para la llegada de un sistema masivo de transporte transformador.

Según la información de la Empresa Metro de Bogotá, la participación en el festival en Bosa resalta que la llegada del Metro implica mucho más que una transformación física: representa también un cambio en la manera de encontrarse y relacionarse en los espacios del transporte público. Así, la cultura ciudadana que promueve #BogotáModoMetro busca que el mejor regalo para la ciudad sea una comunidad consciente, participativa y orgullosa de ser parte activa de su futuro.

¿Qué es #BogotáModoMetro y cómo fomenta el sentido de pertenencia en la ciudad?

#BogotáModoMetro es una estrategia de la Empresa Metro de Bogotá que utiliza actividades pedagógicas para relacionar a la ciudadanía con los hábitos y comportamientos necesarios para una mejor experiencia en el Metro. Durante eventos como el Festival de Cometas en Bosa, este enfoque ayuda a fortalecer el respeto, la convivencia y el cuidado de lo público, promoviendo el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva con la ciudad.

¿Por qué la participación del Metro de Bogotá en eventos comunitarios es importante para la construcción de cultura ciudadana?

La presencia de la Empresa Metro de Bogotá en festivales y celebraciones comunitarias, como el evento realizado en Bosa, facilita la integración de la población con el nuevo sistema de transporte antes de su puesta en marcha. Así, se refuerzan valores y comportamientos positivos, fundamentales para una convivencia responsable y armónica en el espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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