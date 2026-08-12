Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), bajo la dirección de Carlos Felipe Reyes, realizó recientemente un recorrido técnico para revisar varios proyectos en curso en la localidad de Los Mártires, uno de los sectores emblemáticos de Bogotá. Durante la jornada, el punto central fue la visita a la Institución Educativa Distrital Liceo Agustín Nieto Caballero, un colegio que ostenta el título de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional y que será próximamente intervenido. De acuerdo con la información oficial y declaraciones del propio gerente, la entidad busca priorizar el bienestar de la ciudadanía mediante la revitalización y el refuerzo de instituciones significativas para la historia y la vida comunitaria de la capital.

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La intervención en el Liceo Agustín Nieto Caballero contempla un proceso detallado de estudios y diseños que determinarán las acciones a seguir para el reforzamiento estructural del edificio. Este procedimiento se ajusta a la normativa vigente, garantizando el respeto por los valores históricos, arquitectónicos y culturales del sitio. Según explicó Carlos Felipe Reyes, la visita sirvió para inspeccionar personalmente un inmueble cuyo deterioro se ha vuelto inaplazable: techos de madera y tejas de barro con cerca de un siglo de antigüedad evidencian desgaste, además de filtraciones que han afectado los cielos rasos y muros, entrepisos con señales de fatiga estructural, así como redes eléctricas e hidráulicas completamente obsoletas.

La propuesta de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá busca lograr un delicado equilibrio entre la modernización del espacio educativo y la conservación de su esencia patrimonial. El proyecto considera expandir la capacidad del colegio para acoger a 852 estudiantes, mediante 22 nuevas aulas para primaria y media, y tres adicionales orientadas a la atención de la primera infancia, todo dentro de la edificación histórica. Se contempla reforzar la estructura desde su base hasta la cubierta, cumpliendo con la normativa sismorresistente NSR-10, sin modificar la forma original de los claustros ni de los techos. Además, se recuperarán detalles patrimoniales como carpinterías de madera artesanales y los accesos históricos sobre la carrera 19 y la Plaza España. Las nuevas obras tendrán un diseño contemporáneo, claramente distinguible de lo original, en concordancia con el principio patrimonial de que las adiciones deben dialogar con la historia, sin pretender imitarla.

Esta intervención hace parte de un conjunto de proyectos que la empresa RenoBo adelanta en Los Mártires dentro de su estrategia de revitalización urbana del centro de Bogotá.

¿Qué es la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y cuál es su función?

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, conocida como RenoBo, es la entidad encargada de planear y ejecutar proyectos que buscan renovar y mejorar zonas urbanas de la ciudad, priorizando el desarrollo sostenible y la preservación de bienes patrimoniales, como en el caso del Liceo Agustín Nieto Caballero en Los Mártires.

¿Cuál es el objetivo de la intervención en el Liceo Agustín Nieto Caballero?

La intervención en el Liceo Agustín Nieto Caballero tiene como objetivo reforzar la estructura del colegio, respetando sus valores patrimoniales, e incrementar su capacidad para atender a más de 800 estudiantes, con obras que dialogan entre lo histórico y lo contemporáneo, sin alterar la esencia arquitectónica del edificio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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