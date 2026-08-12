Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra sus 488 años con una actividad única que busca conectar a los ciudadanos con las raíces festivas y culturales de la capital. De acuerdo con información oficial del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza, este viernes 14 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m., usted podrá participar en ‘Tardes de Retratos festivos de aquella Santa Fé de Bogotá’, un taller diseñado específicamente para recrear el ambiente de las fiestas aristocráticas de principios del siglo XX. El evento, de entrada gratuita con inscripción previa, será una oportunidad para revivir y experimentar los ritmos y dinámicas sociales que definieron la Bogotá de 1900.

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La actividad se enmarca en los festejos del aniversario de la ciudad y propone un acercamiento práctico a expresiones culturales que han evolucionado con la historia local. Durante la jornada, los asistentes conocerán cómo los ritmos europeos, reinterpretados en Bogotá, se transformaron en símbolos del mestizaje y la identidad bogotana. Según el Idartes y la programación de la Casona de la Danza, el enfoque metodológico alterna explicaciones históricas con ejercicios prácticos en pequeños grupos, lo que facilita la participación activa y el aprendizaje de estilos, pasos y dinámicas tradicionales.

El taller ha sido estructurado alrededor de tres ejes centrales. El primero es la "Inmersión histórica”, que transporta a los participantes a los salones de la Bogotá de 1900, permitiéndoles comprender el contexto social y las costumbres de la época. El segundo eje, "Ritmos Tradicionales de Salón", involucra la práctica de la contradanza, la marcha y la danza, géneros populares en las reuniones festivas de aquel entonces. El tercer eje está dedicado al pasillo y la “Danza de la Libertad”, géneros representativos del periodo independentista y del encuentro entre culturas indígenas y europeas.

La dirección del taller está a cargo de Mónica Mercado, licenciada en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño y publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su experiencia de casi cuatro décadas en danza folclórica, incluyendo su trabajo con la Compañía de Danzas de Delia Zapata Olivella y el grupo de Totó La Momposina, proporciona rigor y autenticidad al evento, según información destacada por los organizadores.

La cita es en la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera primera #17-01. La invitación está abierta a quien desee sumergirse en el patrimonio festivo de la ciudad y disfrutar de una tarde diferente, reencontrándose con la Bogotá de antaño a través de la danza y la música tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis al taller de danzas antiguas por el aniversario de Bogotá?

Para participar en el taller ‘Tardes de Retratos festivos de aquella Santa Fé de Bogotá’ debe inscribirse previamente de forma gratuita. De acuerdo con Idartes y la Casona de la Danza, la inscripción está habilitada a través de un formulario digital, cuyo enlace oficial ha sido compartido por los organizadores. Solo quienes completen el proceso tendrán acceso al evento.

¿Por qué el pasillo es símbolo del mestizaje en la historia de Bogotá?

El pasillo, según el taller descrito por Idartes y la Casona de la Danza, es destacado como una de las principales expresiones del periodo independentista. En Bogotá, este ritmo se adoptó y fusionó con elementos indígenas y europeos, convirtiéndose en símbolo del mestizaje y la identidad local a principios del siglo XX. Esto permite entender cómo la música y la danza reflejan los procesos históricos y culturales de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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