Por: El Espectador

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David Gordillo, quien se desempeñaba como soldador en las obras del Metro de Bogotá, falleció este lunes en un accidente mientras trabajaba en la construcción de la Línea 1. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó la información, señalando que Gordillo hacía parte del equipo desde noviembre de 2025. Tras el trágico hecho, la EMB emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento, expresando condolencias a su hermano, su novia y a todos sus compañeros de trabajo y allegados, subrayando el impacto que la noticia ha tenido en la comunidad laboral del proyecto.

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De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la EMB, las circunstancias específicas del accidente aún están bajo investigación. La entidad aseguró que brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades encargadas de determinar tanto las causas como las condiciones en que se presentó el incidente. Mientras se esclarecen los hechos, la Empresa Metro de Bogotá solicitó de forma enfática al concesionario Metro Línea 1 que refuerce los protocolos de seguridad para mitigar riesgos semejantes en el futuro y evitar que un suceso similar vuelva a repetirse.

La EMB recalcó que todas las actividades dentro del proyecto deben realizarse en estricto cumplimiento de los procedimientos, protocolos y controles establecidos para la seguridad industrial. Con este objetivo, la empresa —con el acompañamiento de la interventoría, que es la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de los contratos de obra pública— indicó que hará un seguimiento detallado a las acciones correctivas que implemente el concesionario. Esto se realizará con el fin de fortalecer las medidas de prevención y garantizar la integridad de todos quienes participan en la construcción de este importante proyecto para la ciudad.

La muerte de David Gordillo ocurre en medio del avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá, considerada uno de los proyectos de infraestructura más relevantes que actualmente se ejecutan en la capital. El lamentable accidente sucedió durante labores realizadas en la Estación 8, un punto específico dentro del trazado de la obra. Ahora las autoridades tendrán a su cargo determinar si se presentaron fallas en los procedimientos o condiciones que contribuyeron al accidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el accidente que causó la muerte de un trabajador en las obras del Metro de Bogotá?

El accidente que terminó con la vida de David Gordillo, soldador en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, aún está siendo investigado por las autoridades. Según informó la Empresa Metro de Bogotá, las circunstancias exactas no han sido establecidas. La entidad aseguró su colaboración para esclarecer las causas y condiciones del lamentable hecho ocurrido en la Estación 8 del proyecto.

¿Qué protocolos de seguridad industrial exige la Empresa Metro de Bogotá en la construcción?

La Empresa Metro de Bogotá destaca que todas las actividades en la obra deben desarrollarse bajo estrictos procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial. Además, tras el accidente, exigió al concesionario Metro Línea 1 reforzar estas medidas y anunció que, junto con la interventoría, hará seguimiento a las acciones de prevención para asegurar la vida y salud de los trabajadores del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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