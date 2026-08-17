Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) compartió el pronóstico del clima para Bogotá este martes 18 de agosto de 2026, información útil para quienes necesitan planear su día y evitar imprevistos. De acuerdo con este reporte oficial, la capital colombiana experimentará una jornada con diversas condiciones meteorológicas, aunque el tiempo seco será predominante en la mayor parte del día.

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Durante la madrugada, se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima aproximada de 11 grados Celsius. Ya en la mañana, el informe del IDIGER indica que el cielo estará mayormente nublado y continuará el predominio del tiempo seco. Además, una característica destacada de esta jornada será la presencia de ráfagas de viento intenso, por lo que es recomendable tener precaución si usted planea actividades al aire libre.

En horas de la tarde, el pronóstico señala que el cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado, manteniéndose en general condiciones secas. Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras especialmente en el costado occidental de la ciudad, por lo que conviene estar atento a los cambios que puedan presentarse. Para ese momento del día, la temperatura máxima estimada está en torno a los 19 grados Celsius.

Adicionalmente, para quienes buscan información más detallada y en tiempo real, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) es la herramienta recomendada por las autoridades. Este sistema permite conocer el estado actual del clima en el Distrito para tomar mejores decisiones. A través de la página oficial del SAB, cualquier ciudadano puede consultar reportes actualizados fácilmente.

Por otra parte, es posible verificar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá. El proceso es sencillo y se puede hacer desde dispositivos móviles o computadores. Primero, debe acceder a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa indicado a la derecha y, en la sección “Tipos de mapa”, buscar la opción "Otros mapas" para elegir “Lluvias”. Finalmente, ingresando la dirección de interés en el buscador, el sistema muestra de inmediato la situación respecto a precipitaciones en ese lugar particular.

La información sobre el clima recopilada y divulgada por el IDIGER y el Sistema Alerta Bogotá ayuda a la ciudadanía a programar sus actividades y prevenir contratiempos relacionados con las condiciones meteorológicas.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá el martes 18 de agosto de 2026?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Bogotá experimentará tiempo seco la mayor parte del martes 18 de agosto de 2026, con cielo parcialmente nublado en la madrugada, temperaturas entre 11 y 19 °C, posibles ráfagas de viento intenso y lluvias ligeras en el costado occidental durante la tarde.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias en tiempo real en Bogotá?

Usted puede consultar el pronóstico de lluvias en tiempo real accediendo a mapas.bogota.gov.co, seleccionando la opción “Lluvias” en “Otros mapas” y digitando su dirección en el buscador, o revisando los reportes actualizados del Sistema Alerta Bogotá (SAB).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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