Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha manifestado su solidaridad ante la emergencia que vive el país tras el reciente terremoto de 7,6 grados que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío fueron los más afectados por el evento sísmico. La magnitud de los daños ha impulsado el inicio de una etapa de reconstrucción nacional, en la que la capital pretende desempeñar un papel relevante.

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En ese contexto, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca habilitó una cuenta bancaria para la recepción de donaciones económicas, facilitando así la ayuda a las familias damnificadas en los municipios y zonas más impactadas. Según la entidad, los ciudadanos interesados en colaborar pueden realizar sus aportes a través de la plataforma Bre-B, utilizando la llave @8600703011, o mediante un código QR disponible para escanear con dispositivos móviles. Estas vías buscan hacer más accesible y transparente el canal de apoyo.

La iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' se suma a la atención de la emergencia y promueve la participación de los habitantes de la ciudad a través de diferentes mecanismos de apoyo. Además de las donaciones económicas, otras alternativas, como la entrega de ropa en buen estado en puntos habilitados por el Minuto de Dios en Bogotá, amplían el alcance de la ayuda, permitiendo una respuesta más integral a las necesidades de los afectados, de acuerdo con lo publicado en el portal oficial de Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía, animando a bogotanos y bogotanas a colaborar mediante la cuenta bancaria dispuesta y recordando que cada contribución, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia durante este proceso de reconstrucción. Desde la Administración Distrital, la invitación es clara: la solidaridad es fundamental para superar las consecuencias de una catástrofe de tal magnitud.

Los interesados en donar pueden, además, ingresar directamente al sitio web de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca y acceder al formulario de donaciones, una opción diseñada para quienes buscan mayor facilidad y seguridad en la gestión de su aporte.

¿Cómo donar a las víctimas del terremoto en Colombia 2026 a través de la Cruz Roja?

Para colaborar con las personas damnificadas por el terremoto en Colombia en 2026, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca habilitó una cuenta bancaria y distintos canales digitales. Puede donar desde Bre-B con la llave @8600703011, escanear el código QR suministrado o ingresar al sitio web oficial de la entidad para completar el formulario de donaciones en línea. Estas opciones buscan facilitar el proceso de aportes solidarios y garantizar transparencia.

¿Qué ayudas adicionales se pueden ofrecer a los damnificados por el terremoto en Bogotá?

Además de las donaciones económicas, quienes deseen apoyar pueden entregar ropa en buen estado en los puntos establecidos por el Minuto de Dios en Bogotá, según la información publicada por las autoridades distritales. Esta alternativa permite que los hogares afectados reciban apoyo material inmediato, complementando las acciones solidarias para atender sus necesidades básicas tras el desastre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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