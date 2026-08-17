Por: El Espectador

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La movilidad en Bogotá experimenta una transformación con la llegada de los primeros buses articulados eléctricos que pueden circular por la infraestructura troncal de Transmilenio, así como por vías de tráfico mixto. De acuerdo con información suministrada por el Distrito, se trata no solo de los primeros buses de su tipo en Colombia, sino también de los primeros articulados duales eléctricos en el mundo. La innovación principal de estos vehículos es la presencia de puertas a ambos costados, permitiendo que operen de forma versátil tanto en las plataformas de los portales y estaciones tradicionales de Transmilenio como en los paraderos de las rutas zonales, conocidas localmente como Transmizonal.

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El despliegue de esta nueva flota será paulatino y está alineado con la entrega de nueva infraestructura en la ciudad. Un ejemplo de esto es la extensión de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, la cual traerá beneficios directos a zonas del sur occidente como Bosa y Kennedy. La noticia, difundida por la cuenta oficial de Transmilenio en la red social X, destaca que ya están circulando los primeros 50 buses ensamblados en Colombia, específicamente en Pereira y Cota, subrayando así la participación nacional en la manufactura.

Según el Distrito, cada uno de los nuevos buses tiene dos secciones articuladas y puede transportar hasta 160 pasajeros. Además, los vehículos están equipados con tecnología avanzada destinada a fortalecer la seguridad y la experiencia de los usuarios: cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos, wifi, puertos USB, pantallas informativas, telemetría y espejos retrovisores digitales. Esto permite un seguimiento detallado y mayores medidas de protección durante el recorrido.

La adquisición de estos vehículos estuvo a cargo de los concesionarios Masivo Capital y ETIB, quienes buscan con esta renovación reemplazar unidades cuya vida útil ha expirado. Así, la nueva flota muestra un equilibrio entre la innovación tecnológica y la producción nacional: Busscar ensambló 25 buses en Pereira y Marcopolo otros 25, en Cota. Esta incorporación es parte de un plan más amplio para renovar la flota de Transmilenio. Actualmente, con estos 50 nuevos buses y los 97 eléctricos ya integrados, el sistema suma 147 buses eléctricos en su operación de Fase III.

Entre 2026 y 2029, el objetivo es ampliar la flota eléctrica con 900 nuevos vehículos: 631 serán para la reposición de buses en Fase III y 269 serán articulados eléctricos para la troncal que irá hacia Soacha. De acuerdo con el Distrito, la puesta en marcha de toda esta flota permitiría evitar la emisión de cerca de 57.478 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales características de los nuevos buses articulados eléctricos de Transmilenio?

De acuerdo con información del Distrito, estos buses destacan por ser articulados duales eléctricos, cuentan con puertas a ambos lados, capacidad para 160 pasajeros, cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos, wifi, puertos USB, pantallas informativas, telemetría y espejos retrovisores digitales. Su versatilidad les permite operar tanto en troncales como en vías de tráfico mixto.

¿Qué significa que los buses sean articulados duales eléctricos y cuál es el impacto ambiental esperado?

El término 'articulado dual eléctrico' describe un bus dividido en dos secciones conectadas (articulado), capaz de operar en dos tipos de corredores (duales) y propulsado solo por energía eléctrica. El Distrito estima que, una vez toda la flota eléctrica proyectada esté en circulación, se podrán evitar aproximadamente 57.478 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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