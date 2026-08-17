Por: Portal Bogotá

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Durante los días 18, 19 y 20 de agosto de 2026, varios barrios de Bogotá y el municipio de Soacha experimentarán cortes de agua programados, como informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esta medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura, con el objetivo de asegurar un suministro de agua más eficiente y reducir los riesgos de daños mayores. De acuerdo con la EAAB, estos cortes serán temporales, pero podrían extenderse hasta por 24 horas en algunos sectores.

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El martes 18 de agosto, los barrios de la localidad de Kennedy, como Pastrana, Alsacia, El Vergel, Monterrey y otros, tendrán suspensión del servicio desde las 10:00 a. m. principalmente debido a trabajos preventivos y cierres a terceros. La EAAB también incluyó sectores de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, agrupando barrios como San Isidro y Molinos del Sur, con cortes a partir de la misma hora, pero por un lapso de hasta 12 horas debido a mantenimiento correctivo.

Para el miércoles 19 de agosto, la localidad de Chapinero, específicamente en barrios como Cabrera y El Retiro, se verá afectada desde las 9:00 a. m. durante 24 horas, por labores de empates redes acueducto. Igualmente, en Ciudad Bolívar habrá restricciones desde la misma hora en barrios como Meissen, Lucero Alto y otros, motivadas por mantenimiento preventivo. La localidad de Tunjuelito y varias zonas del municipio de Soacha, entre ellas San Mateo y Las Huertas, también presentan cortes desde las 10:00 a. m., en algunos casos por cierre a terceros y en otros por mantenimiento correctivo.

El jueves 20 de agosto, en Barrios Unidos (Los Andes) y Suba (Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa), se realizarán cortes por tareas como instalación de hidrantes y válvulas, a partir de las 10:00 a. m. Hasta en Kennedy y Tunjuelito persistirán las suspensiones debido a empates en la red matriz y redes de acueducto.

La EAAB recomendó a los usuarios adelantar acciones como llenar los tanques de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y hacer uso racional del recurso, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, en caso de requerir apoyo, la empresa proveerá servicio de carrotanques para clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, los cuales pueden solicitarse por medio de la Acualínea 116.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de agua del 18 al 20 de agosto de 2026?

Durante estos días, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó cortes en barrios de Kennedy (como Pastrana, Alsacia, Monterrey), San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero (Cabrera, El Retiro), Ciudad Bolívar (Meissen, Lucero Alto), Tunjuelito (San Carlos, Abraham Lincoln), Barrios Unidos (Los Andes), Suba (Andes Norte y Julio Flórez) y varias zonas de Soacha, entre otros sectores.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para los usuarios durante los cortes de agua?

La EAAB sugiere a los ciudadanos llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes en menos de 24 horas, y usar el agua de manera racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, ofrece servicio de carrotanques, principalmente para hospitales y grandes centros de público, solicitándolo en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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