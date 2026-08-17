Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del 18 al 23 de agosto de 2026, la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá continuará aplicándose bajo el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), según información oficial de esta entidad. Esta restricción busca regular el flujo vehicular y disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad durante los días hábiles. Según la SDM, la normativa establece que los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular únicamente los días impares; mientras que los que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán movilizarse en días pares.

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La franja horaria para el cumplimiento de esta medida se extiende de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes. Los sábados, domingos y días festivos la restricción no aplica, lo que permite una mayor movilidad en estos días. Es fundamental que los ciudadanos tengan presente el último dígito de la placa de su vehículo para evitar inconvenientes y posibles sanciones durante esta semana específica.

Conforme al cronograma para los días mencionados, el martes 18 de agosto solo podrán circular vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Para el miércoles 19, se autoriza la circulación de placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. El jueves 20, nuevamente serán los vehículos con placas que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0 los que podrán transitar. El viernes 21, les corresponde a los autos con terminales 1, 2, 3, 4 y 5. Durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto, no aplica ninguna restricción, según indica la Secretaría Distrital de Movilidad.

Respecto al esquema de 'Pico y Placa Solidario', la SDM advierte que el único canal autorizado para adquirir este permiso especial es su plataforma oficial (www.movilidadbogota.gov.co), realizando el pago mediante el botón de PSE dentro del mismo sitio web. La entidad recalca que no existen intermediarios ni otras páginas web habilitadas para este trámite, por lo que se aconseja evitar ofertas fraudulentas de páginas no oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar si mi placa tiene pico y placa en Bogotá la semana del 18 al 23 de agosto de 2026?

Para saber si su vehículo puede circular, consulte el último dígito de su placa y compárelo con el calendario oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Los autos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 circulan en días impares; mientras que 6, 7, 8, 9 y 0 pueden hacerlo en días pares. Además, en sábado y domingo la medida no aplica.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo se tramita?

El Pico y Placa Solidario es un permiso especial que permite circular a pesar de la restricción, siempre que se realice el trámite y pago en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. La única forma de pago aceptada es el botón de PSE a través de la página web www.movilidadbogota.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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