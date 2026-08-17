Por: Portal Bogotá

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Rock al Parque 2026 ya tiene parte de su cartel revelado y será una edición histórica que celebrará los 30 años de este emblemático festival musical de Bogotá. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, 26 artistas y agrupaciones distritales fueron seleccionados para presentarse en el evento, que recorrerá diversos géneros como el metal, punk, ska, rock alternativo y otras propuestas sonoras originales de la escena bogotana. Esta programación integra la Beca Festival Rock al Parque 2026 – Bogotá Ciudad Creativa de la Música y su convocatoria especial con motivo del aniversario.

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Entre los nombres que sobresalen en el cartel figuran proyectos ya reconocidos, como Valore, Lo mismo decían de Juana y Lika Nova, junto a nuevas propuestas como Laura Pérez y Casi. Su diversidad refleja la riqueza de la música independiente en Bogotá, combinando trayectorias que suman décadas con iniciativas emergentes que están conquistando el circuito local. Por ejemplo, Valore, fundada en 2022 por Ricardo Stiglich, apuesta al death metal progresivo y cuenta con dos álbumes. Lutter Band, representando al punk rock, lleva más de 20 años de recorrido y ha compartido escenarios con Simple Plan y The Ataris, mientras que Laura Pérez lanzó en 2025 su álbum ‘La Chinita’, inspirado en la capital y con notable éxito en su gira nacional.

La lista incluye propuestas como Mashkera, que aborda críticamente temáticas sociales y políticas desde el groove thrash metal, Solegnium como exponente del brutal death metal colombiano y Brina Quoya, que fusiona trip hop y jazz de vanguardia. También están V for Volume y Alto Grado, agrupaciones con fuerte liderazgo femenino y reputada trayectoria internacional, además de La Brigada RPF, que sobresale en el ska-punk bogotano con amplia proyección en Europa.

En la programación se suman artistas que hacen parte de la Beca LEP de celebración de los 30 años del festival, como Perpetual Warfare y Skampida. Perpetual Warfare, con 20 años de historia, ha llevado el thrash metal colombiano a más de 25 países y compartido tarima con grandes bandas como Megadeth y Slayer. Skampida, nacida en Bogotá en 1998, fusiona múltiples estilos y acumula más de mil presentaciones en la escena independiente local e internacional.

El cartel de Rock al Parque 2026 destaca también agrupaciones con mediana trayectoria, como Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska y Lucio Feuillet, resaltando la pluralidad de géneros y la consolidación de talentos en la capital.

La celebración de los 30 años de Rock al Parque tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en el Parque Simón Bolívar, como indicó la Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el lema “30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá”. Según los organizadores, este espacio se ha consolidado no solo como epicentro musical, sino también como símbolo de diversidad, libertad de expresión y encuentro comunitario alrededor de la música en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué agrupaciones distritales estarán en Rock al Parque 2026?

Entre las agrupaciones seleccionadas para Rock al Parque 2026 se encuentran Valore, Lo mismo decían de Juana, Narcocracia, No Dependiente, Vein, Lutter Band, Ataque de Pánico, Laura Pérez, Lika Nova, Mashkera, Solegnium, V for Volume, Alto Grado, Boca de Serpiente, Elsa Riveros, Pez Errante, StayWay, Casi, Brina Quoya, La Brigada RPF, Perpetual Warfare, Skampida, Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska y Lucio Feuillet, cubriendo una amplia variedad de géneros y generaciones de la escena bogotana.

¿Cuándo y dónde se realizará Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Rock al Parque 2026 se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Durante estos tres días se conmemorarán los 30 años del festival, bajo el lema “30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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