Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

El mismo Marco Vergara, que llegó a ‘La Red’ en marzo de 2026, contó la jocosa anécdota en ‘Día a Día’, luego de recibir un amoroso mensaje de su esposo, Daniel. El cordobés reveló que cuando conoció a su esposo, él le dijo que no salía con hombres menores de 24 años, así que Marco dijo que esa era su edad.

Sigue a PULZO en Discover

Después de seis meses de novios, fueron al cine y Daniel le pidió la cédula a Marco para comprar las boletas. Ahí se dio cuenta que en realidad su novio era menor de lo que le había dicho, por lo que quedó sorprendido.

Yo veo la cara de él, y la cara de él se transforma, se pone pálido, el hombre, y yo digo: ‘La cédula… la mentira que le eché’. [Él le dijo]: ‘Según esto tú tienes 20 años’, porque ya había cumplido años. [Daniel prosiguió]: ‘Según la cédula, tú naciste en el 94 y me dijiste que tenías 24 años; no me dan las cuentas’. Y yo: ‘Bueno, pero es una mentirita’”, reveló entre risas el presentador de ‘La Red’.

La Red, del Canal Caracol: confesión jocosa de su presentador

Para ese momento, la pareja ya estaba más que enamorada, así que continuaron con su relación. En diciembre de 2025, Marco y Daniel se casaron en una ceremonia rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Fue el presentador el que tuvo la iniciativa de pedirle matrimonio a su novio, y lo hizo con la complicidad de Il Divo.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel J Martinez Astrologia Evolutiva (@dastro.co)

¿Quién es Daniel Martínez, esposo de Marco Vergara?

El esposo del presentador de ‘La Red’ es abogado y astrólogo. Según dijo Marco, en ‘Día a Día’, tiene la virtud de enganchar desde el primer instante a las personas y eso fue lo que le pasó a él cuando lo conoció. La pareja cumple 11 años de relación en octubre de 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.