Carlos Vargas desempolvó un oscuro recuerdo de su infancia: cuando se topó con Luis Alfredo Garavito, uno de los peores abusadores de niños en Colombia y responsable de la muerte de más de 140 menores.

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El presentador de ‘La red’ aseguró que todo se dio décadas atrás, cuando todavía era un joven que iba al colegio en Cartago, Valle del Cauca. Un día que salía de la institución, Vargas contó en una entrevista que Garavito lo miraba desde detrás de la reja de una casa.

En su conversación con la emisora Vibra, el periodista detalló que ese sujeto salió del inmueble y en “tres zancadas” se le acercó para hablarle; lo describió como alguien “gigante” y que le producía bastante miedo. El depredador le empezó a hablar y a persuadirlo para que se fuera con él.

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“Su papá me encargó dos loros para que te diera de sorpresa, pero no le digas nada. Camina que yo te llevo hasta mi casa para entregarte el loro”, aseguró Vargas durante la charla en Vibra.

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El periodista contó que el pederasta lo empezó a disuadir hablándole de su familia y fingiendo conocer a sus papás para ganarse su confianza. Sin embargo, un recuerdo de su madre le vino a la cabeza, en el que ella siempre le pedía que tuviera cuidado con los desconocidos.

Precisamente, esa malicia indígena fue la que tuvo a Vargas en desconfianza cuando llegó a un barrio alejado del casco urbano de Cartago, por lo que optó por decirle a ‘la bestia’ que se iba a ir para la casa, quien le respondió:

“‘Pues si no me cree, váyase para la casa’… Entonces ya me dejé llevar por ese instinto de miedo y le dije: ‘prefiero irme para la casa'”, dijo en la emisora el periodista.

En su casa, le contó todo a su madre, quien lo regañó por haberse ido con un desconocido y desobedecer su indicación en un principio. Años más tarde, cuando el estremecedor caso salió a la luz, el presentador del programa de Caracol se dio cuenta que ya conocía a ese sujeto que hizo tanto daño a centenares de familias.

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