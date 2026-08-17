Por: El Espectador

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"Cinema Paradiso", la emblemática película dirigida por Giuseppe Tornatore, narra la vida de Salvatore, un director de cine que regresa a su pueblo tras enterarse de la muerte de Alfredo, el proyeccionista que marcó su infancia. En esa etapa temprana, Alfredo le abrió las puertas al universo del séptimo arte, lo formó en el manejo del proyector y le mostró nuevas posibilidades de vida más allá de lo predecible. Esta historia del legado y las raíces inspiró a Mario Andrés Ruiz para un episodio en el pódcast "El refugio de los tocados". Ruiz, periodista, guionista y realizador, ha recorrido la televisión, la prensa, la radio y los formatos digitales, y se ha destacado como director de documentales, cortometrajes, comerciales y videoclips. Su obra más reciente, "El juego de la vida", es el resultado de catorce años de seguimiento a cinco familias colombianas, documentando en ese extenso lapso cómo luchan por avanzar mientras el entorno y las oportunidades transforman sus destinos.

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La premisa que atraviesa "El juego de la vida" plantea una inquietud central: ¿hasta qué punto el entorno donde nacemos, nuestra familia y las oportunidades que aparecen en el camino determinan la vida posible para cada quien? En este documental, según lo relatado en el episodio y retomando las impresiones de Ruiz, la existencia no arranca con igualdad para todos. Los personajes enfrentan una realidad donde los recursos, el contexto y las redes familiares crean brechas difíciles de sortear, y la cámara, a lo largo del tiempo, se convierte en testigo de cuánto esfuerzo puede modificar realmente una historia marcada por el punto de partida.

Esa distancia entre el deseo de transformar la vida y las condiciones que lo permiten es precisamente lo que conecta a "El juego de la vida" con "Cinema Paradiso". Ambas películas, aunque desde enfoques diferentes, observan cómo el origen sigue influyendo en el individuo incluso después de dejar atrás el lugar de nacimiento. El paso de los años revela la fuerza de esas raíces y la importancia de las figuras que marcan el rumbo, como Alfredo en la cinta italiana o las familias en el documental colombiano. El relato de Ruíz y la elección de "Cinema Paradiso" como punto de partida invitan así a reflexionar sobre el peso de la memoria, la pertenencia y las oportunidades en la construcción de cualquier destino.

¿De qué trata el documental "El juego de la vida" de Mario Andrés Ruiz?

"El juego de la vida" es un documental dirigido por Mario Andrés Ruiz, en el que durante catorce años se sigue la vida de cinco familias colombianas. El film parte de la pregunta sobre cómo el lugar de nacimiento, la familia y las oportunidades influyen en lo que cada persona puede llegar a ser, mostrando que no todos tienen las mismas condiciones iniciales y cómo eso afecta sus posibilidades a lo largo del tiempo.

¿Por qué se compara "El juego de la vida" con "Cinema Paradiso"?

La comparación surge porque ambas películas exploran el impacto del origen y la posibilidad de construir una vida diferente. Tanto "El juego de la vida" como "Cinema Paradiso" observan, a través del paso de los años, cómo las raíces y las oportunidades marcan el destino de sus protagonistas, reflexionando sobre la permanencia del lugar y las personas en la identidad individual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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