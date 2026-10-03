Por: El Espectador

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Una nueva película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu irrumpe en el panorama cinematográfico actual con una propuesta cargada de crítica política, memoria histórica y denuncia ambiental. Este largometraje, descrito como un ensayo visual, se adentra en la incapacidad de la humanidad para aprender de sus errores y en la repetición sistemática de fórmulas de poder que solo perpetúan las mismas desgracias a lo largo del tiempo. Iñárritu, apoyado en la fotografía de Emmanuel “El Chivo” Lubezki, refiere explícitamente la influencia de artistas como Caspar David Friedrich y Jacob van Ruisdael, cuyas obras son evocadas para ilustrar la transitoriedad de la vida y la desolación provocada por el hombre.

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El filme construye su discurso exponiendo la hipocresía de los líderes mundiales y cuestiona instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su gran salón de discursos, la ONU aparece como un símbolo vacío, en el que abundan las palabras solemnes, pero las acciones son escasas, señalando así otra advertencia sobre la “banalidad del mal”, concepto acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt. De acuerdo con los creadores, la burocracia y la diplomacia se convierten en mecanismos de perpetuación del deterioro ambiental y la injusticia.

Uno de los personajes centrales, Digger, interpretado por Tom Cruise, simboliza la explotación desmedida de los recursos naturales y la falta de empatía que caracteriza a las potencias mundiales. Su carácter y sus acciones evidencian cómo la política internacional justifica el saqueo bajo pretextos de acuerdos y promesas que solo benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría. Elementos del guion y la estructura recuerdan la sátira política de ‘Doctor Strangelove’ (1964), trasladando la paranoia nuclear al ámbito de la crisis ambiental, vista aquí como un “suicidio colectivo”.

La historia se sostiene con un reparto destacado, incluyendo a John Goodman, Michael Stuhlbarg, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy, quienes representan distintos estereotipos de poder y resistencia, reforzando la idea de que la memoria colectiva sirve más para repetir errores que para aprender de ellos. El guion —firmado por Iñárritu, Sabina Berman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris Jr.— plantea que la idolatría política y económica impide el verdadero cambio, fomentando una celebración del espectáculo por encima de una real resistencia.

En definitiva, esta película se inserta como una poderosa denuncia dentro del cine político contemporáneo, confrontando a la audiencia con la pregunta sobre qué tanto está dispuesta la humanidad a enfrentar sus propios demonios o si continuará edificando ruinas bajo el mismo sistema fallido.

¿Cuál es el mensaje principal de la película de Alejandro González Iñárritu sobre política y memoria colectiva?

La película de Iñárritu critica la repetición de errores históricos y la incapacidad de la humanidad para enfrentar las consecuencias de la explotación y la hipocresía política. La obra enfatiza que la memoria colectiva no es un instrumento de aprendizaje, sino una herramienta que perpetúa sistemas de poder y destructor comportamiento humano.

¿Cómo se representa la crisis ambiental y la responsabilidad política en la película?

De acuerdo con la narración, el largometraje configura la crisis ambiental como el escenario principal de la autodestrucción de la humanidad. Los líderes y organismos internacionales como la ONU son representados como figuras vacías que promueven discursos sin acciones reales, mientras el personaje central, Digger, encarna la paradoja de un sistema dispuesto a destruir el planeta antes que cambiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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