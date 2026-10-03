Por: Portal Bogotá

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La compañía argentina Caminantes del Universo llega con una propuesta escénica que busca rendir honor a la milenaria tradición de títeres de Taiwán. Su obra, Montaña Hoguera, es una de las piezas centrales del 24° Festival Internacional de Títeres Manuelucho, un evento que reúne a exponentes de distintas latitudes para celebrar el arte del títere. De acuerdo con la información oficial del evento, esta obra no solo rinde tributo a las técnicas tradicionales, sino que también explora relatos clásicos cargados de simbolismo.

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La narrativa de Montaña Hoguera se inspira en la travesía del monje Tang Zeng, personaje legendario que, acompañado por tres fieles discípulos, se embarca en un viaje hacia la India. El objetivo de este peregrinaje es obtener las sagradas escrituras del Buda, símbolo de gran valor en la espiritualidad oriental. Sin embargo, sus esperanzas se ven truncadas cuando se encuentran frente a una gigantesca roca en llamas, la llamada Montaña Hoguera. En un principio, los viajeros creen que superar este obstáculo será fácil, pero se ven enfrentados a la amenaza de viejos adversarios, lo que transforma la travesía en una misión llena de desafíos y peligros.

Montaña Hoguera se presenta como un relato de superación y resiliencia, elementos que han acompañado al género del títere a lo largo de los siglos. De acuerdo con la programación del festival, esta puesta en escena tendrá función abierta al público el domingo 18 de octubre en el Teatro El Parque, en Bogotá, invitando a las familias a disfrutar de una tarde cultural. Este evento ratifica el interés por mantener vivas las expresiones artísticas tradicionales y ofrece un espacio de encuentro para diferentes públicos.

La integración de elementos de la tradición taiwanesa, sumada a la reinterpretación de relatos clásicos, posiciona a Caminantes del Universo entre las compañías sudamericanas más destacadas en la difusión de expresiones titiriteras internacionales. Para quienes buscan ampliar su agenda cultural, la Alcaldía de Bogotá recomienda consultar otras actividades disponibles en la ciudad a través de sus canales oficiales.

¿Cuál es la trama de la obra Montaña Hoguera de Caminantes del Universo?

Montaña Hoguera relata la aventura del monje Tang Zeng y sus tres discípulos, quienes viajan hacia la India en busca de las escrituras sagradas del Buda. Durante su camino, la Montaña Hoguera, una roca en llamas, y la aparición de antiguos enemigos ponen en jaque la misión, convirtiendo el viaje en una lucha constante por alcanzar el objetivo espiritual.

¿Cuándo y dónde se presenta Montaña Hoguera en el Festival Internacional de Títeres Manuelucho?

La función de Montaña Hoguera de Caminantes del Universo está programada para el domingo 18 de octubre en el Teatro El Parque, en Bogotá, como parte de la edición número 24 del Festival Internacional de Títeres Manuelucho, según la información oficial del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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