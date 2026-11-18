Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La escultura Caballo (2006), creada por el reconocido artista colombiano Fernando Botero, se convirtió en la obra más costosa de su trayectoria en subastas internacionales. De acuerdo con la información suministrada por la casa de subastas Christie’s, la pieza de tres metros de altura fue vendida por 5.244.000 dólares durante la 20th Century Evening Sale celebrada el 17 de noviembre en Nueva York. Esta transacción supera en valor a la anterior marca alcanzada por el propio Botero, cuando Los músicos (1979) fue subastada por 5,13 millones de dólares en 2023, según datos citados en el artículo.

Sigue a PULZO en Discover

Caballo pertenecía a la colección personal de la familia Botero y su inclusión en un evento que reúne obras de figuras clave del arte del siglo XX subraya el reconocimiento internacional que ha obtenido el artista. Tras darse a conocer la venta, Fernando Botero Zea, hijo del maestro, compartió el orgullo familiar por este hito, describiendo la subasta como "una noche histórica para el legado de mi padre". Subrayó que el éxito de la obra en el mercado confirma la trascendencia y vigencia de la producción artística de Botero, proyectando su impacto mucho más allá de las fronteras colombianas.

La jornada de subastas en Christie’s no solo marcó el récord para Botero. El cubano Wifredo Lam también estableció su propio marca histórica con la venta de Ogue Orisa (Eggue Orissa, l'herbe des dieux) por 11,6 millones de dólares, el mayor valor conseguido por alguna de sus piezas hasta la fecha. Por otro lado, Wassily Kandinsky, artista ruso fundamental para la historia del arte moderno, alcanzó el precio más alto de la noche con su obra Betonte Ecken, que logró una venta de 85,78 millones de dólares. Este monto duplica el récord previo de Kandinsky, establecido apenas un mes antes en Londres con 41 millones de dólares. Adicionalmente, siete obras de Pablo Picasso se vendieron por cerca de 111 millones de dólares en total, destacándose Le Baiser y Tête de femme (Dora Maar), con precios de 31,1 y 30 millones, respectivamente.

¿Cuál es la escultura más cara de Fernando Botero vendida en una subasta?

La escultura más costosa de Fernando Botero en una subasta es Caballo (2006), que fue vendida por 5.244.000 dólares, según información de Christie’s, durante la 20th Century Evening Sale en Nueva York, estableciendo así un nuevo récord para el artista.

¿Qué obras establecieron nuevos récords en la subasta de Christie’s?

En la subasta de Christie’s, además de Caballo de Fernando Botero, la obra Ogue Orisa (Eggue Orissa, l'herbe des dieux) del cubano Wifredo Lam y el cuadro Betonte Ecken del ruso Wassily Kandinsky lograron precios históricos, con ventas de 11,6 millones y 85,78 millones de dólares, respectivamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.