El municipio de Soacha se prepara para encender la temporada decembrina con la llegada de El Cartel del Chupe y el Guaro Navideño 2026, un espectáculo musical de gran formato que reunirá a nueve reconocidos exponentes de la música popular, el vallenato y los sonidos regionales colombianos. La cita quedó programada para el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, escenario que servirá como epicentro de esta celebración en el marco de las tradicionales Ferias y Fiestas del Sol y la Luna.

Sigue a PULZO en Discover

La producción, liderada por la firma Marsal Music & Entertainment S.A.S., apuesta por ofrecer una experiencia que mezcla presentaciones en vivo, tradición y ambiente de cantina para acercar a los habitantes del municipio cundinamarqués y del sur de Bogotá a figuras de primer nivel de la escena nacional. La nómina principal estará encabezada por Jhon Alex Castaño, Alex Manga, Ciro Quiñonez y El Andariego, artistas que prometen poner a corear al público con sus mayores éxitos del despecho y el folclor vallenato.

Junto a las cuatro cabezas de cartel, el escenario recibirá una variada programación diseñada para convocar a seguidores de distintas generaciones y estilos musicales alrededor del baile y la fiesta popular. El listado completo de invitados lo conforman La Banda del Aventurero, Hadrian El Niño de Oro, Camilo Méndez, Grupo Tigrillo y Brayan Muñoz, completando así una maratón artística pensada para abrir oficialmente las celebraciones navideñas en la región.

De acuerdo con la logística confirmada por los organizadores, las puertas del Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento se abrirán desde las 3:00 de la tarde para facilitar el ingreso ordenado de los asistentes, mientras que el inicio oficial del espectáculo está previsto para las 6:00 de la tarde. El evento está habilitado exclusivamente para mayores de 18 años y las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Tuboleta.