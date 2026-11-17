Por: El Espectador

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Gérard Depardieu, uno de los actores más reconocidos en la historia del cine francés, admitió públicamente la condena a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento, impuesta en mayo de 2025 por dos episodios de agresión sexual en el marco de un rodaje en 2021. Según la información difundida en su comunicado, Depardieu asumió toda la responsabilidad de la sentencia, emitida luego de que renunciara al proceso de apelación que debía iniciar ese mismo día, lo que convirtió el fallo en una decisión definitiva.

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El actor, conocido por su papel en "Cyrano de Bergerac", reconoció que durante muchos años en los rodajes se escudó "tras la provocación y la procacidad", lo que lo llevó a cometer ciertos actos que "no pueden no tener consecuencias", sobre todo considerando su poder en la industria. En esa línea, Depardieu ofreció disculpas "profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su conducta, aceptando que, aunque nunca tuvo "la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado", eso no cambia en nada el daño ocasionado.

La condena está fundamentada en las agresiones sexuales cometidas durante la película ‘Les volets verts’, dirigidas contra una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34. De acuerdo con el tribunal y los testimonios recogidos, Depardieu habría realizado tocamientos indebidos e incluso profirió expresiones obscenas en presencia de testigos. Uno de los relatos describe cómo atenazó a una de las víctimas con las piernas y le sobó el trasero y los senos, mientras, en otro episodio, introdujo la mano bajo el pantalón de la segunda víctima cuando la acompañaba a su camerino. Ante las quejas, la asistente fue apartada de sus funciones.

Las reacciones de las víctimas fueron diversas: la decoradora consideró las disculpas "bienvenidas" y expresó satisfacción, mientras que la asistente de dirección las juzgó insuficientes, argumentando que la ausencia del actor en el tribunal restaba autenticidad a su arrepentimiento. Por su parte, los abogados de Depardieu destacaron la decisión del actor de aceptar la condena y no continuar con el proceso judicial, priorizando "la vida a diez días más de proceso".

El fallo recogió que Depardieu tampoco reconocía los hechos ni pedía perdón, lo que, según la sentencia, evidenciaba una falta de comprensión respecto al consentimiento. Sin embargo, con el último comunicado, el actor habría dado señales de modificar su postura frente a este aspecto. Además, enfrenta otras denuncias similares, como la de la actriz Charlotte Arnould por supuesta violación en 2018, caso aún por resolverse.

¿Por qué fue condenado Gérard Depardieu por agresión sexual en Francia?

Gérard Depardieu recibió la condena de 18 meses de prisión exentos de cumplimiento en Francia debido a dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de la película ‘Les volets verts’. Los testimonios presentados en el proceso, junto con la valoración de los jueces, confirmaron que el actor realizó tocamientos indebidos y actos ofensivos contra una decoradora y una asistente de dirección. La sentencia fue emitida en mayo de 2025 luego de que Depardieu renunciara a la apelación, haciendo la decisión definitiva.

¿Qué significa consentimiento en los casos de agresión sexual?

El consentimiento, en el contexto de los delitos sexuales, se refiere a la autorización consciente, voluntaria y expresa de una persona para participar en un acto íntimo. El fallo contra Depardieu subrayó que no reconocer los hechos ni pedir perdón demostraba una falta de asunción de esta noción, siendo un elemento clave para valorar la existencia del delito. La importancia del consentimiento es central en la legislación francesa y en los procesos judiciales vinculados a agresiones sexuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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