El cantante dominicano Wilfrido Vargas tendrá que pagar una millonaria indemnización por uno de los éxitos más conocidos de su carrera musical. Un tribunal de República Dominicana lo condenó a entregar 14 millones de pesos dominicanos, equivalentes a cerca de 230.000 dólares y aproximadamente 700 millones de pesos colombianos, al músico Juan Valdez Ybet por una disputa relacionada con los derechos de autor de la canción ‘El baile del perrito’.

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La decisión fue emitida por la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En el fallo, el tribunal reconoció a Valdez Ybet como coautor de la letra y la melodía de la parte B de la canción, lanzada en 1989 y que se convirtió en uno de los temas más conocidos del repertorio del merenguero.

El proceso judicial se originó porque Juan Valdez reclamó que su participación en la creación de la canción no había sido reconocida. Mientras la defensa de Vargas sostenía que el músico había intervenido únicamente como arreglista, el tribunal concluyó que su aporte fue más allá de esa labor y que también tuvo participación creativa en la composición.

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La indemnización quedó distribuida en 12 millones de pesos dominicanos por daños morales y otros dos millones por daños patrimoniales. Inicialmente, Valdez Ybet había solicitado una compensación de 100 millones de pesos dominicanos.

Para tomar la decisión, la jueza tuvo en cuenta diferentes elementos presentados durante el proceso, entre ellos testimonios de músicos cercanos a las partes, referencias incluidas en el libro de memorias de Wilfrido Vargas, ‘Me volviste loco, Wilfrido’, y una grabación que fue conservada en un casete y posteriormente digitalizada.

En ese audio habría conversaciones entre Vargas, Frantoni Santana y Valdez Ybet durante la creación de la canción. El material fue considerado dentro de las pruebas para establecer la participación del demandante en la composición.

Wilfrido Vargas apelará la condena por ‘El baile del perrito’

Tras conocerse la decisión, Wilfrido Vargas anunció que apelará el fallo judicial junto con su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. El artista considera que la sentencia no refleja las circunstancias en las que fue concebida y producida la canción.

En un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales, el merenguero manifestó su respeto por la trayectoria de Juan Valdez y señaló que la diferencia continuará discutiéndose en los tribunales.

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La decisión también contempla el pago de las costas del proceso y la publicación de la sentencia en un periódico de circulación nacional.

Por su parte, Juan Valdez Ybet busca que su participación como coautor quede reconocida en los registros correspondientes de la industria musical, incluidas las editoras y las sociedades de gestión colectiva, para acceder a las regalías que le correspondan por la explotación de la obra.

De esta manera, la disputa por una canción estrenada hace más de tres décadas tendrá un nuevo capítulo en los tribunales dominicanos, luego de que Vargas anunciara que recurrirá la decisión de primera instancia.

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