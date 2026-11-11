La organización del festival Órale Wey Fest Mexa hizo oficial la nómina de artistas que participarán en su segunda edición, programada para el próximo sábado 12 de diciembre de 2026 en las instalaciones del Estadio Vive Claro de Bogotá. El espectáculo reunirá a exponentes de diversos subgéneros de la música popular mexicana, abarcando desde los corridos y la música norteña hasta la cumbia y el regional contemporáneo.

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Entre las figuras centrales confirmadas para esta jornada figuran intérpretes como Tito Double P, Christian Nodal y Julión Álvarez, quienes encabezan el listado de presentaciones principales. La nómina de agrupaciones y solistas se complementa con las actuaciones de Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes —reconocido por su reciente ingreso al listado Billboard Hot 100 con el sencillo “Amor”—, Patria Chica y Cumbia Pedregal, conformando una oferta artística enfocada en distintos matices sonoros.

Esta segunda entrega del evento se realiza tras el antecedente registrado en diciembre de 2025, fecha en la que el festival realizó su primera presentación en la capital del país agotando la totalidad de su aforo disponible. La producción del evento estará a cargo de la firma AME Concerts, que habilitó el proceso de comercialización de entradas mediante la plataforma Ticketmaster.

De acuerdo con el cronograma tarifario y de expendio, la fase de preventa exclusiva dirigida a los clientes de Banco Falabella quedó habilitada a partir del martes 10 de noviembre a las 10:00 a. m. con un plazo límite de 48 horas. Por su parte, la fase de venta general al público quedará abierta desde el jueves 12 de noviembre a partir de las 10:00 a. m., según lo especificado en los canales oficiales de la organización.

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