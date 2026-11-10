Por: Portal Bogotá

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La película ‘VACÍO’, una obra que desafía los géneros convencionales al mezclar teatro, danza, performance y lenguaje audiovisual, regresa a la pantalla el martes 10 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m., en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. Esta función única, con entrada libre hasta completar aforo, se incluye dentro de la Franja Videodanza .MOV, como parte del XIX Festival Danza en la Ciudad. Este evento promueve obras que exploran las conexiones entre movimiento, cuerpo y lenguaje audiovisual, y ofrece una oportunidad para que el trabajo colectivo del laboratorio de Teatralidades Expandidas de ARTEFACTUM, un programa del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, llegue a nuevos públicos, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la Cinemateca.

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‘VACÍO’ tuvo su origen en una investigación que abordó el concepto de ‘ciudades ocultas’, esos universos invisibles o clandestinos que, aunque presentes en la vida cotidiana, permanecen al margen debido al peso de los prejuicios y las convenciones sociales. A través de la exploración de una casa familiar y otros espacios cotidianos de celebración y movimiento, la película sigue a personajes que buscan liberarse de las restricciones y expectativas impuestas por su entorno, con el deseo de vivir sus emociones más profundas. Según explicó Sen Maldo, uno de los artistas participantes, “el video va a ser realmente una excusa para generar una experiencia escénica en la que va a haber baile, actuación, mucha riqueza visual; y en donde nos vamos a encontrar con metáforas de cómo la ciudad nos oprime y el baile nos da la oportunidad de liberarnos”.

El proceso creativo detrás de la película fue impulsado por ARTEFACTUM, que proporciona un espacio experimental para que los artistas cuestionen los límites de las disciplinas, se hagan preguntas y asuman el riesgo de salir de su zona de confort. Jimmy Rangel, orientador del laboratorio, subrayó que el valor principal del programa reside en permitirse experimentar sin la obligación de alcanzar resultados exitosos, resaltando la importancia del error en la creación artística. En la realización participaron 21 artistas que asumieron el reto de negociar, construir consensos y transformar ideas individuales en una propuesta colectiva, muchas veces alejándose de sus conocimientos previos para crear desde el riesgo y la colaboración. La función nuevamente invita al público a descubrir universos ocultos a través de la danza y el cine, en una experiencia artística singular.

¿Cuál es la historia principal de la película ‘VACÍO’ proyectada en Cinemateca de Bogotá?

La película ‘VACÍO’ sigue la vida de varios personajes que, en diferentes espacios de una casa y otros lugares cotidianos, buscan escapar de las restricciones sociales y los prejuicios que limitan sus deseos más íntimos. Esta trama se construye a partir de la investigación sobre ‘ciudades ocultas’, mostrando aquellas realidades invisibles en la sociedad. La obra utiliza la danza y la actuación como herramientas para expresar la búsqueda de libertad y la posibilidad de cuestionar las normas.

¿Qué es ARTEFACTUM y cómo participó en la creación de ‘VACÍO’?

ARTEFACTUM es un programa del Instituto Distrital de las Artes - Idartes que impulsa la cocreación y la experimentación artística más allá de los marcos tradicionales de cada disciplina. Ofrece a los artistas la oportunidad de utilizar el error como parte del proceso creativo, incentivando la innovación y la colaboración. En el caso de ‘VACÍO’, 21 participantes experimentaron con lenguajes artísticos diversos, construyendo la película a partir del trabajo colectivo y el riesgo artístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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