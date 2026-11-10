La participación de Emiro Navarro en ‘Stream Fighters 5’ ha causado expectativa entre sus seguidores, especialmente por las inquietudes que han surgido sobre su estado de salud. En medio de los comentarios, su amiga Karola se refirió al tema durante una transmisión en vivo y expresó su admiración por la decisión del barranquillero de continuar con el enfrentamiento.

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La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ contó que el creador de contenido no estaría en óptimas condiciones físicas, pero que, pese a ello, decidió no retirarse de la competencia, en la que se medirá contra Valentino Lázaro.

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Durante la transmisión, Karola aseguró que le sorprende la disposición de su amigo para subir al ring, teniendo en cuenta las dificultades de salud que estaría enfrentando.

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“Emiro es tan bárbaro que él está malo de salud y él aún así no se quiere bajar de la pelea. Si yo tuviera lo que él está pasando en este momento, yo no lo haría. Eso lo hace un ganador”, expresó.

La ‘influenciadora’ agregó que, si estuviera en una situación similar, habría preferido desistir del combate y concentrarse en su recuperación, sin importar las críticas que pudiera recibir por esa decisión.

Incluso, mencionó que no le preocuparía que la compararan con Yina Calderón, quien se retiró de la edición anterior de la competencia cuando tenía previsto enfrentarse a Andrea Valdiri.

Ante las preguntas de sus seguidores, Karola dejó claro que no profundizaría en las condiciones médicas de Emiro, pues considera que es él quien debe decidir si quiere compartir esa información públicamente.

Por su parte, el participante de ‘MasterChef Celebrity’ tampoco ha explicado con precisión qué problema de salud enfrenta. Sin embargo, entre los comentarios sobre su estado físico se ha mencionado que tendría algunas afecciones en la columna, información que no ha sido confirmada en detalle por el propio creador de contenido.

Emiro ha buscado tranquilizar a sus seguidores y ha manifestado que se encuentra bien y que está dando lo mejor de sí para cumplir con el compromiso deportivo.

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Emiro se prepara para enfrentar a Valentino Lázaro

El combate entre Emiro Navarro y Valentino Lázaro está programado para el próximo 14 de noviembre en Bogotá, como parte de ‘Stream Fighters 5’.

Mientras se acerca la fecha, sus seguidores permanecen atentos tanto a su preparación como a cualquier novedad sobre su salud.

A esto se suma su participación en ‘MasterChef Celebrity’, donde recientemente se confirmó que el barranquillero consiguió un lugar entre los diez mejores participantes de la competencia gastronómica.

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