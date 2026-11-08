Por: Caracol Televisión

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Los ojos de los fanáticos de Karina García estaban sobre ella y muchos preguntaban cuándo nacería su bebé, pues por medio de sus redes sociales ella habló de la nostalgia que tendría al despedirse de su embarazo y comentaba con frecuencia que pronto nacería el pequeño.

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Cómo se llama el hijo de Karina García y Kris R

Precisamente, este 8 de noviembre, la ‘influenciadora’ compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores. Allí reveló el nombre completo de su hijo: Kairo Rangel García. Además, acompañó la publicación con el mensaje: “Un amor para toda la vida”.

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Previamente, la influenciadora había hablado con La Red sobre su embarazo: “Mi bebé es un milagro de Dios porque fue de una manera muy inesperada con una persona que tampoco me lo esperé”, aseguró. Asimismo, destacó que su pareja ha sido un hombre maravilloso y que, pese a que su historia de amor comenzó de forma inesperada y avanzó rápidamente, los dos han construido su relación.

Karina García habló sobre la posibilidad de casarse con Kris R

Esta nueva etapa sentimental también ha traído cambios en la manera en que Karina García ve el matrimonio. La ‘influenciadora’ confesó que durante gran parte de su vida no tuvo entre sus planes llegar al altar, pues creció sin la figura paterna y no contó con un referente familiar de lo que consideraba un matrimonio ideal. “Yo nunca he soñado con casarme. Realmente, como yo no tuve ese ejemplo en mi casa del matrimonio perfecto, mamá, papá, yo crecí sin papá”, explicó. No obstante, su percepción sobre este compromiso ha cambiado con el paso del tiempo. Después de experimentar diferentes etapas personales y sentimentales, Karina aseguró que ahora estaría abierta a la posibilidad de casarse: “Últimamente me está entrando como… siento que ya quemé muchísimas etapas de mi vida. Entonces, sí, ya en este momento siento que sí”, confesó.

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