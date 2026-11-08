Bogotá tendrá este domingo una oportunidad para encontrarse con una de las agrupaciones más particulares del metal contemporáneo. Opeth, la banda sueca liderada por Mikael Åkerfeldt, se presentará en el Royal Center con su gira ‘The Last Will and Testament’, un espectáculo que permite recorrer una propuesta musical construida durante más de tres décadas.

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Hablar de Opeth es hablar de una agrupación que se ha resistido a permanecer dentro de una sola etiqueta. Sus canciones pueden pasar de los rugidos característicos del death metal a delicados pasajes acústicos, complejas estructuras instrumentales y atmósferas propias del rock progresivo.

La presentación de este 8 de noviembre también llega en un momento especial para la banda, que con su decimocuarto álbum de estudio recuperó algunos de los elementos más extremos de su sonido.

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1. El regreso de los guturales de Mikael Åkerfeldt

Uno de los grandes atractivos de la actual etapa de Opeth es el regreso de las voces guturales de Mikael Åkerfeldt en sus producciones de estudio.

Durante varios años, la agrupación se concentró en una faceta más cercana al rock progresivo y dejó de lado las voces extremas que habían caracterizado buena parte de sus primeros discos. Esa decisión marcó una transformación importante en su sonido y causó distintas reacciones entre sus seguidores.

Sin embargo, con ‘The Last Will and Testament’, publicado en noviembre de 2024, la banda recuperó los registros guturales y los incorporó a una propuesta que también conserva sus pasajes melódicos y experimentales.

Para quienes siguen a Opeth desde sus primeros trabajos, escuchar nuevamente esa combinación representa uno de los grandes atractivos de esta gira.

2. Una banda que no se deja encasillar en el metal

Opeth no es una agrupación que se limite a repetir una fórmula. Su música se mueve entre diferentes territorios sonoros y combina elementos del death metal, el rock progresivo, el folk y la música acústica.

En una misma composición pueden aparecer guitarras distorsionadas, secciones instrumentales extensas, cambios inesperados de ritmo y momentos de absoluta tranquilidad.

Esa variedad también exige una ejecución musical de alto nivel. Las composiciones de la banda están construidas sobre estructuras complejas, transiciones y detalles que adquieren mayor dimensión cuando se interpretan en directo.

Por eso, su concierto no está pensado únicamente para quienes disfrutan de los sonidos más pesados. También puede resultar atractivo para los seguidores del rock progresivo y de la música que se atreve a experimentar.

3. ‘The Last Will and Testament’, un álbum conceptual y oscuro

El más reciente trabajo discográfico de Opeth es otro argumento para asistir al espectáculo. ‘The Last Will and Testament’ es una producción conceptual que cuenta la historia de una familia durante la lectura del testamento de un hombre recién fallecido.

A medida que se conocen las disposiciones del documento, salen a la luz secretos, conflictos y revelaciones que cambian la relación entre los herederos.

La historia está acompañada por siete capítulos musicales que construyen una atmósfera oscura y cargada de tensión. El disco también cuenta con participaciones especiales de Ian Anderson, de Jethro Tull, y Joey Tempest, de Europe.

El resultado es una producción que recupera la intensidad del Opeth más extremo, pero mantiene la sofisticación instrumental que ha caracterizado a la agrupación.

4. Más de tres décadas de historia y una formación de primer nivel

Desde su creación en 1990, Opeth ha construido una trayectoria que la convirtió en una referencia del metal progresivo.

Discos como ‘Blackwater Park’, ‘Still Life’, ‘Ghost Reveries’ y ‘Watershed’ forman parte de una discografía que ha acompañado distintas generaciones de seguidores del género.

La banda también ha atravesado transformaciones musicales y cambios de integrantes sin perder su identidad. En la actualidad, Åkerfeldt está acompañado por Fredrik Åkesson en la guitarra, Martín Méndez en el bajo, Joakim Svalberg en los teclados y Waltteri Väyrynen en la batería.

La combinación de estos músicos permite llevar al escenario composiciones que demandan precisión, coordinación y una importante capacidad de interpretación.

5. Una experiencia para escuchar los detalles, no solamente el volumen

En un concierto de metal, la potencia sonora suele ser uno de los elementos que más llaman la atención. Sin embargo, con Opeth la experiencia va mucho más allá de la intensidad de las guitarras.

Sus composiciones tienen capas instrumentales, cambios de dinámica y pasajes que requieren atención. Una sección puede comenzar con una guitarra acústica y terminar en una explosión de voces guturales y distorsión.

Esa capacidad para construir contrastes es parte de lo que ha diferenciado a la agrupación durante su carrera.

El espectáculo de este domingo en el Royal Center permitirá encontrarse con una banda que ha hecho de la experimentación una de sus principales características y que, después de más de 30 años, continúa explorando nuevas posibilidades musicales.

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¿Dónde y cuándo se presenta Opeth en Bogotá?

La agrupación sueca se presentará este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Royal Center, ubicado en la carrera 13 # 66-80, en Bogotá.

La apertura de puertas está anunciada para las 6:30 p. m. Aún hay boletas y las puede comprar en Ticketmaster.

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